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徐亨欠2億巨債破產「慘賣3間房」　親揭債務狀況：只想努力活下去

記者蔡琛儀／台北報導

資深演員徐亨過去因投資失利欠債2億元，他近年因腦部長腫瘤引發腦積水， 在放射性藥物控制下讓腦瘤不要再變大，還在頭上開了三個洞，裝導管器排掉積水，更胖到100公斤。他今（9日）出席站台好友、台語歌手陳昶均的發片記者會，被問到債務問題，表示目前剩2、3000萬元要還。

▲▼歌手陳昶均《一夜情愁》發片記者會，近日宣布離婚的資深演員徐亨出席相挺。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼徐亨積極還債、對抗病魔。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼歌手陳昶均《一夜情愁》發片記者會，近日宣布離婚的資深演員徐亨出席相挺。（圖／記者湯興漢攝）

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徐亨自曝原本欠了2億元，後來他賣了2、3間房子還債至7、8000萬元，再努力工作，讓債務現在剩下2、3000萬元，他非常感謝債主的包容：「一直有跟債主保持不錯的互動，他們也很同情有個人破產、破病、妻離子散，人世間最慘的事都遇到。」因此再次澄清現在之所以胖到100公斤，不是因為大吃大喝，而是生病，「有人說我要易容，怎麼可能！」

他坦言現在是租房，為了工作全台跑透透，有時來台北就住陳昶均家，但徐亨為了身體，現在只能盡量不要讓自己太過勞累，也沒有談戀愛的想法，「現在沒有對象，只想努力的活下去，努力的賺錢，努力的還債，是目前當務之急。」

▲▼歌手陳昶均《一夜情愁》發片記者會，近日宣布離婚的資深演員徐亨出席相挺。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐亨力挺歌手好友陳昶均（左），右為製作人簡志峰。（圖／記者湯興漢攝）

他也以過來人身份向陳昶均精神喊話：「要闖蕩演藝圈不是這麼容易的事，一定要抗壓性高，各方面都高，因為會很勞累，當你還沒有紅要忍耐，真的沒有紅還是要忍耐，如果投入之後很努力還是沒有成功，沒關係，最起碼努力過，不要怕失敗，人在谷底隨時都能往上跳。」開玩笑說若陳昶均唱片都不賣，就簽他演戲。

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