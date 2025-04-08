最美羽球女神控「在中國被跟蹤傷害1年半」　IG崩潰喊：很害怕

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志田千陽控「在中國被跟蹤傷害1年半」　IG崩潰喊：很害怕

記者劉宛欣／綜合報導

日本「羽球女神」志田千陽2024年成功在巴黎奧運與搭檔松山奈未一起拿下銅牌，當時她的超高顏值在網路上掀起超高討論度，各大社群上都有人被她甜美的笑容圈粉，還登上了PTT表特版。經常透過社群分享日常的她，8日更新了Instagram限時動態，用簡體中文向中國球迷呼籲自制，透露自己在中國參賽期間，長期遭遇跟蹤騷擾。

▲志田千陽喊話中國粉絲不要跟蹤騷擾。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）

▲志田千陽擁有超高顏值，在巴黎奧運後圈了一大波粉絲。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）

志田千陽8日以白底黑字的限時動態寫下「謝謝大家一直以來的支持」，接著話鋒一轉直言「但在這裡想拜託各位粉絲，我們在中國的每次比賽，都有受到跟蹤狂的傷害，已經持續了一年半的時間」，她語重心長地表示「最近我已經感到很不舒服、很害怕了，但我知道不是所有粉絲都是這樣，我也很喜歡中國，感謝所有支持我的球迷，從現在開始請立刻停止跟蹤或類似行為。」

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▲志田千陽喊話中國粉絲不要跟蹤騷擾。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）

▲志田千陽喊話中國粉絲不要跟蹤騷擾。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）

志田千陽最後喊話「如果這種情況還一直持續下去，我會想辦法做處理。最後，請大家把目光放到賽場上，而不是我們的私生活，再次感謝大家」，看得出受夠了中國「私生飯」的長期騷擾，才會忍不住罕見地在社群說重話。搭檔松山奈未也轉發了志田千陽的動態，兩人目前正準備參加8日起在中國寧波市舉行的亞洲羽球錦標賽。

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