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HYBE房時爀「瘦掉半個人」減肥成功！　韓媒狂讚：花樣中年

記者劉宛欣／綜合報導

南韓娛樂龍頭經紀公司HYBE由創辦人房時爀一手打造，他從原本Big Hit娛樂逐漸壯大，在成功打造出世界巨星防彈少年團後，陸續收購多家公司，在演藝圈有著舉足輕重的地位。近日他的近況公開，成功瘦身的模樣讓網友們眼睛為之一亮。

▲HYBE稱房時爀可能有臉盲症。（圖／翻攝自韓網）

▲房時爀自成名以來，就是以圓潤的形象示人。（圖／翻攝自韓網）

房時爀8日在社群帳號上分享了一張照片，並寫道：「Thank you, HYBE Healthcare Center. where care meets commitment（謝謝HYBE健康中心，讓關懷與承諾相遇的地方）」表達對團隊的感謝。照片中，他身穿舒適的便服，面帶微笑與醫護人員一同合影。與過去相比，房時爀明顯瘦了一大圈，臉部線條更為立體，尤其是銳利的下顎線條令人印象深刻，瘦身成果引起熱議。

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▲房時爀減重成功，引發熱烈討論。（圖／翻攝自房時爀IG）

▲房時爀減重成功，引發熱烈討論。（圖／翻攝自房時爀IG）

網友紛紛驚訝留言「到底瘦了多少啊」、「簡直瘦了一半」、「快分享一下你的菜單」，韓媒《體育世界》甚至在相關的報導標題稱讚他是「花樣中年」。

另一方面，HYBE近期正經歷與旗下子公司ADOR以及女團NewJeans之間的爭議。3月21日，法院已裁定部分採納ADOR針對NewJeans成員提出的假處分申請，NewJeans暫時將不得私自接工作或以其他名義獨立活動。

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