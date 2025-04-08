休葛蘭帶孩子入境遭盤查！移民官當面問「這是你爸媽嗎？」他氣炸了

記者劉宛欣／綜合報導

64歲英國男星休葛蘭（Hugh Grant）近日在社群媒體上公開抱怨，分享自己在希思洛機場時的不愉快經歷。當時他帶著妻子與孩子入境英國，移民官在檢查護照時，低聲詢問他的孩子：「這是你們的爸爸和媽媽嗎？」休葛蘭不解表示，孩子的護照上清楚顯示姓氏「葛蘭」，證明他們是一家人，對方卻仍堅持提問，讓他感覺受辱，且有令人不安的毛骨悚然感。

▲休葛蘭在機場的經歷讓他相當不滿。（圖／達志影像）

休葛蘭的經歷引發網友熱議，不少人支持移民官的做法，畢竟在部分地區兒童販賣猖獗，小心為上，但也有人批評移民官故意刁難，此外還有人甚至認為休葛蘭生氣的原因，是對方未認出他的名人身份，休葛蘭目前育有5名子女，分別是與華人女性洪婷嵐生的14歲長女塔碧莎（Tabitha）、11歲次子菲利克斯（Felix）。

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▲休葛蘭共有5名子女。（圖／達志影像）

此外，休葛蘭與現任妻子、瑞典女製片安娜埃伯斯坦（Anna Eberstein）育有三名子女，包括13歲的長子約翰，以及兩名未公開名字的孩子，分別於2015年和2018年出生。休葛蘭和安娜於2018年5月正式結婚。作為五名未成年孩子的父親，休葛蘭曾公開坦言，養育孩子的過程非常勞累，幾乎耗盡了所有自由時間。