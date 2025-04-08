南珉貞啦啦隊排名「輸李珠珢、李雅英」正面發聲　林襄慘跌出榜單

記者孟育民／台北報導

東森超視原創實境節目《女孩好野》第二季於今（8日）舉辦開播記者會，沈玉琳、張立東、風田及林襄續留班底，而中職新生代女神一粒和Yuri（陳怡叡）將加入第二季主持陣容；不僅如此，節目更是邀請「韓籍4大金釵」李雅英、安芝儇、南珉貞及趙娟週擔任不同集數的飛行嘉賓。近期網路調查在台「啦啦隊排名」，南珉貞進入前5名，輸給了同隊的李珠珢及李雅英，對此她表示：「真的很開心進入前5名！」而聽到第1名是好友李珠珢時，也開心表示，「因為李珠珢也是同隊，希望大家都可以很好，不過希望之後可以愈來愈靠近第1名！」

▲張立東（左起）、林襄、南珉貞、沈玉琳、一粒、Yuri、風田錄製《女孩好野2》 。（圖／東森超視 提供）

而林襄此次甚至被刷出榜外，面對韓籍啦啦隊來勢洶洶，她坦言不會感到壓力，「是大家一起努力一起前進，我最近跳舞進步蠻多，我還會問多慧怎麼跳，比如說我要跳的時候，我會問她可以跳一次給我看嗎，這舞蹈的關鍵在哪裡，我進步了，互相交流跟互相進步很棒呀。」在一旁的沈玉琳則虧她賺很多，根本沒差，笑翻眾人！

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▲南珉貞人氣超高 。（圖／東森超視 提供）

另外，主持班底們也在記者會上分享節目錄製時發生的趣事！當被問到《女孩好野》第二季中「誰是最爛遊戲王」時，全場默契滿分一同指向「Yuri」，原來Yuri很難完全的理解遊戲規則，林襄更笑說：「她是直接增加遊戲難度！」沈玉琳更直呼：「他都是玩完遊戲才恍然大悟『原來是這樣玩！』但是傻人有傻福！她每次都會贏。」







