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FEniX陳峻廷BL劇CP人氣太高！　「代言手搖」東京、倫敦都看得到

記者黃庠棻／台北報導

三立劇集《全面管控》雖已圓滿完結，但劇中備受矚目的「是不是CP」張哲偉與陳峻廷人氣持續發燒，吸引各品牌洽談合作。兩人近日再度聯手，宣布成為知名手搖飲「珍煮丹品牌好友」，創辦人高永誠（Kova）表示「這是我們首次與演員攜手合作，希望大家喜歡！」

▲張哲偉、陳峻廷代言珍煮丹。（圖／珍煮丹提供）

▲張哲偉、陳峻廷代言珍煮丹。（圖／珍煮丹提供）

張哲偉與陳峻廷因主演《全面管控》圈粉無數，日前在台北舉辦粉絲見面會，場面熱烈。兩人也因高人氣，吸引眾多品牌洽談合作。此前擔任國際運動品牌一日店長，吸引大批粉絲朝聖，高人氣也創下業績紀錄，展現驚人帶貨力。

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這回張哲偉與陳峻廷驚喜宣布攜手「珍煮丹」，並釋出兩款反差感形象照，一款溫暖清新的毛衣風格，另一款則是冷酷率性的皮衣造型。珍煮丹創辦人高永誠（Kova）表示「非常開心，這次邀請到張哲偉與陳峻廷成為品牌好友，將推出『可甜可鹽』系列，也代表兩位截然不同、卻互補的魅力組合。值得一提的是，這是我們首次邀請演員合作，希望大家喜歡！」

▲張哲偉、陳峻廷代言珍煮丹。（圖／珍煮丹提供）

▲張哲偉、陳峻廷代言珍煮丹。（圖／珍煮丹提供）

創辦人透露自4月14日起將推出新品，粉絲可至各門市見全新主視覺，品牌這次特別因應粉絲喜好，推出兩位專屬的小卡與優惠組合。這次全新主視覺不僅於台灣亮相，更同步於大陸杭州、日本東京澀谷及英國倫敦等，跨足多座國際城市，讓海外的粉絲也能近距離感受到兩位的魅力。

▲《全面管控》洪言翔、羅章恩 張哲偉、陳峻廷舉辦見面會。（圖／三立提供）

▲《全面管控》終映後，張哲偉、陳峻廷CP熱度仍相當高。（圖／三立提供）

張哲偉表示「很高興能和珍煮丹合作！回想起之前拍戲的時候，我們都會一起偷喝飲料來舒壓，希望這次合作，也能帶給大家這份美好。」陳峻廷則透露「真的很期待能在各門市看到我們的身影，已經和哲偉約好要一起去探店打卡！未來希望有更多機會和大家見面。」

雖然《全面管控》宣傳已告一段落，但兩人的合作關係仍未畫下句點。此次以品牌好友之姿再度合體，並拍攝跳脫戲劇設定的全新CP系列形象照，展現螢幕外的真摯情誼，也期待兩位接下來的計畫。

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全面管控, 張哲偉, 陳峻廷, 洪言翔, 羅章恩, 王盈堯

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