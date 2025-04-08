柯震東2愛犬過世後首露面！曝「王大陸私下關心」低落心情全說了

記者黃庠棻／台北報導

男星柯震東2月12日才透露愛犬Max逝世，沒想到另外一隻愛犬Ace也在3日離開人世，他與家人好不容易走出低潮，再度面對死別，忍不住在限動寫下「兩個月送走兩個親人！謝囉！2025」，今（8）日出席品牌活動，看起來心情已經好了許多。

▲柯震東、詹子萱出席運動品牌快閃店代言記者會。（圖／記者湯興漢攝）

柯震東的好友王大陸日前因涉嫌逃兵役遭逮，在3月已經入伍服役，他坦言自己並沒有多關心對方，反而是日前兩隻愛犬接連過世，王大陸還特別關心他。談到狗狗過世，他表示「愛犬過世像是老天爺開了自己一個玩笑」，雖然看起來氣色不錯但也認了其實心情很低落，但還是得繼續過日子。

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▲柯震東談及過世狗狗。（圖／記者湯興漢攝）

談到王大陸的一連串風波，柯震東坦言自己沒有特別關心對方，直呼「他要自己面對吧！如果他有做錯事的話。」至於兩人是否有私下相約聚會，他則表示因為不太清楚對方的休假時間，所以目前沒有計畫。。而現場媒體問題他是否會開特斯拉的門，他笑說「司機會幫忙開吧！我記得有兩種開法，一種是滑開另一種是彈開。」

▲柯震東談及好友王大陸。（圖／記者湯興漢攝）

此外，近期美國總統川普宣布對等關稅措施，讓台股在昨日暴跌至今，柯震東坦言自己並沒有投資股票，反而是父母投資了不少，直呼「他們好像在前幾天就有說會跌，所以情緒沒有什麼變化」。