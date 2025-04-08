柏霖破碎後重生！　「德國街頭曼妙狂舞」吸路人搶看

▲ 柏霖將在6月推出全新創作專輯《允許萬物破碎》。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

柏霖PoLin睽違2年多，將在6月推出全新創作專輯《允許萬物破碎》，新歌《沒能夠愛》是柏霖30歲的轉身之作，他表示：「這首歌是從一場無聲的墜落開始，也是一段未竟的對話；是關於那些在愛裡曾經燃燒，最後悄然熄滅的自己。」歌曲中的雨聲是取樣自柏霖家鄉宜蘭的真實雨聲，融合福音、靈魂樂和鋼琴的樂音，鋪陳出一座靜默卻深沈的聲音空間。全曲也特別保留柏霖歌聲的原始錄音，不經修飾，讓情緒的微顫與破碎，真實地存在歌曲中，柏霖說：「《沒能夠愛》是專輯的序曲，也是破碎的起點。」

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▲▼ 柏霖新專輯遠赴德國拍攝。（圖／索尼音樂提供）



而《沒能夠愛》的Official Album Intro Film是在柏林的街頭拍攝，配合歌曲的意境，柏霖展現紮實的現代舞者功力，親自編舞詮釋，他在柏林的街頭一人獨自起舞，導演以iPhone一鏡到底的方式全面捕捉柏霖的動作、情緒和眼神，讓舞蹈成為聲音的延續，串連起整個歌曲情境和視覺。

雖然柏霖在舞台上身經百戰，但要在街頭跳舞不容易，他在拍攝前也難掩緊張，尤其導演是以一鏡到底方式拍攝，讓柏霖更是如臨大敵，因為他一跳錯就要重來。不過一旦開始拍攝，柏霖就完全投入，一氣呵成盡情展現肢體，優美的舞姿更是吸引許多當地人遠遠地註足欣賞，甚至從後方經過時也忍不住回頭。

這次為了呈現專輯的整體概念，柏霖特別前往德國的柏林拍攝專輯的主要視覺，因為這趟旅程，不只是音韻的巧合，而是一場命運的對話。柏林是一座見證破碎的城市，曾被戰爭撕裂、被圍牆分隔，卻依然在廢墟上重塑自己；柏霖的音樂，也來自破碎，包含夢想的破碎、現實的重壓、掙扎後的重生。

