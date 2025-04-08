秦漢其實超親民！謝盈萱曝他「私下可愛瞬間」聽到冰淇淋眼睛亮了

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創華語影集《忘了我記得》由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，攜手重磅卡司金鐘、金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及繼《華燈初上》後再出演台灣影集的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合強強聯手，打造全新都會療癒情感家庭劇。

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

《忘了我記得》將引領全球觀眾一起感受這個關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。今（8）日曝光前導預告，除了首次公開王柏傑飾演的年輕樂爸、陳以文飾演的喜劇俱樂部老闆等驚喜卡司的特別演出，也描述了由謝盈萱飾演的女主角「程樂樂」，展現出現代女性在四十歲人生階段為生活奔波的縮影。

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而秦漢則飾演其父親「程光齊」，一位言行超脫常理、充滿奇想的老爸，讓謝盈萱無奈直呼「別人都說自己爸爸是超人，但我爸爸就是個外星人！」

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

在《忘了我記得》中，謝盈萱飾演身兼脫口秀演員與便利商店店員的「程樂樂」，每天奔波於不同角色之間，疲於應付生活的重擔。讓謝盈萱無奈感嘆「40歲的人生到底有多忙啊？每天只能衝衝衝。」甚至因為錯過公車，情緒失控在街頭怒罵髒話。

而飾演程樂樂父親「程光齊」的秦漢，以溫柔口吻勸慰女兒「累了就早點回家嘛。」表面看似溫暖體貼，實則是一位讓女兒又愛又恨的「外星人老爸」。劇中的他個性童心未泯、行徑出奇不意，不僅騎單車遲到出席女兒的婚禮；也會不顧別人眼光戴著耳機跳舞，或是在醫院病床上對護理師講冷笑話，種種不按牌理出牌的行為讓謝盈萱哭笑不得，對這位讓人操心的爸爸充滿無奈。

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

首度和秦漢合作就在影集中飾演父女，謝盈萱直呼秦漢非常親和，透露首次見面時自己很拘謹、不知道要聊什麼，但和秦漢熟了之後知道他的嗜好很多「耳機，音響，腳踏車，籃球，外星人，你找其中一個主題跟他聊他就會很開心！」

謝盈萱分享到了拍攝中期，自己剛好買了一副好耳機，拿到現場給秦漢看，結果秦漢愛不釋手，一邊稱讚她的新耳機，一邊叮嚀自己不能再買了。謝盈萱更透露秦漢很喜歡吃零食「有一次拍攝我看他累了，我說我們拍完這場買冰淇淋來吃，他的眼睛瞬間就亮了。」這些大大小小的事都讓謝盈萱笑說「秦漢大哥實在是太可愛了！」還讚他本人也非常紳士，拍戲到後期劇組的大家都愛跟秦漢開玩笑。

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

秦漢也對謝盈萱印象極佳，稱讚她是個落落大方、很棒的女演員，並分享有次拍一場謝盈萱追搬家貨車跑整條街的戲，因為動態很大，車上攝影機和謝盈萱很難配合完美，重來可能超過20次「我在旁邊都看得心痛怕她吃不消，事後問她累不累，她淡淡一笑說：『不累！』這樣的演戲態度難怪許多導演都要找她拍戲。」

對於這次飾演不按牌理出牌的老爸「程光齊」，秦漢自認角色和他本人很不一樣，坦言自己其實一直很排斥演老人病人「我本人根本沒太去想年齡的數字問題，只要保持健康才是最重要的！」並表示自己感興趣的事太多了，所以盡可能快樂知足的生活。

秦漢也分享在詮釋角色上，事先看了許多相關的紀錄片來做功課，認為那些真實人物呈現出來的樣子，就是他們真實的生活樣態，並沒有所謂的「演技」，所以應拋棄演技而簡單的活在劇中的瞬間，這樣更能呈現真實。

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

前導預告中除了展現許多溫馨逗趣的片段，也揭露秦漢與謝盈萱之間深刻動人的父女情。秦漢對女兒謝盈萱說「要是天塌了，有高個子頂著。」又補上一句「如果真的不行，爸爸會養你的。」一句句看似輕描淡寫的話語，卻藏著滿滿父愛。謝盈萱則帶著一絲不安回應「那如果那個高個子突然蹲下來呢？」暗示著父親也終將有無力的一天。

隨著劇情推進，樂爸（秦漢飾）努力記下自己和女兒的畫面令人十分動容；交錯著兒時回憶與當下情境，年幼的樂樂與樂爸（王柏傑飾）在雨中嬉戲，也為本劇注入溫暖卻深刻的情感張力。

Netflix獨家都會療癒情感家庭劇《忘了我記得》劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事。故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱飾），白天在便利商店打工，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。

一邊面對與丈夫（霍建華飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢飾）生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓樂樂重新鼓起勇氣，真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、戀人、朋友的關係。是一部關於成長、理解、遺憾與放手的故事。該作將在2025年5月23日於Netflix全球獨家播出。