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宥勝堅復出「背後有盤算｣！她氣罵：台灣觀眾很賤？　對性犯罪超寬容

記者田暐瑋／綜合報導

藝人宥勝因性犯罪事件後宣布復出，引來民眾強烈不滿，知名作家「喪彪 ‧ 柳飄飄。」發文痛斥這被害人是殘酷的二次傷害，若是宥勝復出成功，那黃子佼及NONO是否也能重回演藝圈，擔憂這種風氣只會讓性犯罪者更加有恃無恐，「想請問我們台灣觀眾是什麼很賤的人嗎？還是我們演藝圈的人才真的匱乏到，只能任由這些性犯罪者充斥在螢光幕前呢？」

▲▼ 宥勝鞠躬道歉 。（圖／記者黃哲民攝）

▲宥勝。（圖／記者黃哲民攝）

喪彪 ‧ 柳飄飄在臉書發文指出，看到宥勝的復出影片竟然獲得大量支持與鼓勵，不禁質疑台灣社會的道德感「太過離奇」，若是真的要努力成為更好的人，舉例像是小農農夫、外送員等等，勤勞一點都可以多一點收入，猜測宥勝要復出的背後盤算：「還是因為靠人設撈錢的速度，仍是比一般平民老百姓的工作快得多，所以你是如此的戀戀不捨呢？」

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若宥勝成功復出，喪彪 ‧ 柳飄飄擔心其他性犯罪者可能會因此心存僥倖，認為反正被抓到只會被輕判，多做一些公益洗白就能回到社會，包括曾因性犯罪遭指控的NONO及黃子佼等人，恐助長更多不良行為，繼續利用知名度去權勢侵害他人，「想請問我們台灣觀眾是什麼很賤的人嗎？還是我們演藝圈的人才真的匱乏到，只能任由這些性犯罪者充斥在螢光幕前呢？反正台灣人很寬容，而且是對性犯罪寬容。」

▲▼宥勝保護管束。（圖／記者劉昌松攝）

▲宥勝。（圖／記者劉昌松攝）

一審期間宥勝一度拒絕認罪，甚至還傳訊騷擾被害人、證人，邀請對方「視訊對話」，不諱言自己是想「脫罪」，並堅稱他從未強暴過任何人，若將來被判刑，他一定會上訴，檢察官認定宥勝騷擾被害人，建請法官羈押，法官裁定8萬元交保，並命令不得再犯。事後，宥勝發覺串證計畫行不通，才在第一次審理程序時當庭認罪。

一審法官審理認為，宥勝在準備程序時否認犯罪，卻在審理程序交互詰問之前，不當接觸被害人及證人，再三要求與被害人見面洽談案情，更將辯護律師擬定的交互詰問問題和「建議答案」的電子檔案發送給被害人，試圖說服她替自己作出「無罪答辯」，認定宥勝試圖勾串證人、脫免罪責，企圖影響司法審理結果的正確性及公正過程，讓法官痛斥「無悔悟之心」，一審依犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。

二審宥勝一改先前態度，二度公開鞠躬道歉，也在法庭上對被害人道歉並認罪，請求輕判，高等法院審理後駁回上訴，仍判刑8月，但宣告緩刑5年，並須支付公庫200萬元。

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