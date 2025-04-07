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女偶像搭飛機通勤「東京↔北九州」堅持4年畢業了！　日網全跪了

記者劉宛欣／綜合報導

日本女團櫻坂46成員中嶋優月現年22歲，除了演藝生活以外，也努力修大學課業的她，驚人日常於近日曝光。官方YouTube頻道釋出新影片，記錄她如何在偶像活動與大學生身份之間取得平衡。Vlog呈現出她忙碌的生活，也作為她從北九州市立大學畢業的紀念，讓粉絲一窺她過去四年如何兼顧學業與演藝事業。

▲中嶋優月努力搭飛機通勤，完成大學學業。（圖／翻攝自櫻坂46 YT）

▲中嶋優月努力搭飛機通勤，完成大學學業。（圖／翻攝自櫻坂46 YT）

影片中，中嶋坦言自己是搭飛機通勤，讓不少人驚訝。由於她就讀的是位於北九州的學校，平時因為工作住在東京，為了上課必須在清晨五點起床趕飛機。儘管生活節奏緊湊，她在鏡頭前仍帶著笑容準備出門，一路從羽田飛往北九州後再轉公車前往學校，而沒有公車的時段，就必須搭計程車，她通常會利用通勤時間溫習功課。

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即使在演藝工作滿檔的情況下，中嶋仍堅持完成學業，影片中記錄了她往學校發表畢業論文，象徵著大學生涯即將畫下句點。她也回憶起過去在家鄉福岡求學的辛苦：「雖然我是福岡人，但學校離老家也很遠。以前住在老家時，每天花4個小時搭高速巴士和電車來回。但因為這是我夢想的學校，所以我咬牙堅持了下來。」她也透露加入櫻坂46前，幾乎一週七天都在打工。

▲中嶋優月努力搭飛機通勤，完成大學學業。（圖／翻攝自櫻坂46 YT）

▲中嶋優月在家鄉時也要每天花四小時通勤。（圖／翻攝自櫻坂46 YT）

影片尾聲，中嶋解釋為何直到現在才公開學生身份，她表示：「我一直都很重視團體活動，也希望大家能專注在我們的演藝表現上，所以以前沒怎麼提過學校的事。但這是我努力過的成果，經過工作人員的建議，覺得現在可以把這段經歷分享給大家。」影片一上線，立刻湧入大量網友留言表示感動與佩服「太厲害了」、「感動到哭」、「這根本不是一般人能做到的事」、「不找藉口、始終正面努力的態度讓人敬佩」。

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