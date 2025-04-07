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金秀賢《Good Day》畫面全刪！　坐C位被白線「強制P掉」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星金秀賢近來因私生活爭議，本是G-DRAGON（GD）新綜藝《Good Day》的班底之一，但6日最新播出的集數中，他雖參與了錄製，畫面卻遭全數剪光，特別是CL登場片段中，雖然原始全景畫面中金秀賢正坐在中央，但製作單位透過畫面切割與白線處理，用相當明顯的方式把他遮掉，其他出演者的錄音過程依序播出時，唯獨金秀賢的畫面被刪除。

▲金秀賢畫面被《Good Day》剪光。（圖／翻攝自mbc）

▲金秀賢畫面被《Good Day》剪光。（圖／翻攝自mbc）

金秀賢目前正因涉嫌與未成年時期的金賽綸交往而捲入爭議，事件狂燒半個多月，目前因他宣布提告而進入訴訟階段。雖然金秀賢於上月13日參與了《Good Day》錄影，並完整出現在16日播出的節目中，但觀眾批評聲浪四起，製作單位隔日便表示：「會盡可能剪掉金秀賢的畫面，13日進行的個別錄音將不會播出。」該節目也因此於3月28日暫停播出。

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▲金秀賢爆哭。（圖／路透）

▲金秀賢上個月底舉行記者會公開澄清。（圖／路透）

金秀賢於3月31日召開記者會，對外否認與金賽綸在她未成年時交往的說法。他強調金賽綸因他冷漠，以及經紀公司逼債而死的指控，全都不是事實。此外，對於金賽綸家屬公開的部分KakaoTalk對話紀錄，他主張遭到竄改，並對家屬及YouTube頻道《橫豎研究所》金世義等人提出求償110億韓元（約2.47億台幣）的民事訴訟以及刑事訴訟。

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