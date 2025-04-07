《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院公告曝光　劇迷含淚：終於等到

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《機智醫生生活》於2020年開播，戲劇播完2季後，5位主人公都有完美的結局，但戲劇人氣極高，令大批劇迷敲碗第三季。沒想到，官方7日傳來新動態，突然開設「律帝醫院」官方網站，上面甚至有楊碩亨、秋敏荷熊熊CP的結婚公告，馬上掀起熱議該不會是為了第三季鋪陳。

▲律帝醫院內部公告曝光。（圖／翻攝自律帝醫院官方網站）



劇集《機智醫生生活》第二季在2021年播畢，番外篇《機智住院醫生生活》即將在4月12日播出，令劇迷意外的是，官方IG於7日突公開「律帝醫院」的網站，上面除了有5位醫生的介紹以外，還有院內公告，其中一則「婦產科的熊熊CP終於要結婚了？！」該文立刻引起關注。

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▲《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了，醫院內部公告曝光。（圖／翻攝自律帝醫院官方網站）



該文主旨為公告好消息給院內知曉，並寫著「大家應該都知道楊碩亨、秋敏荷熊熊CP吧，這對情侶檔終於要結婚了！從職場同事變成情侶，再從情侶變成夫妻，就像是一起關注過程般，我真的好幸福。」文內還寫著「結婚！真的恭喜！太太太感動了，真心祝福要幸福，實在是一對佳偶」。

▲劇迷嗨爆猜測兩人會客串《機智住院醫生生活》或是為第三季鋪陳。（圖／翻攝自tvN）



由於番外篇《機智住院醫生生活》即將開播，突然傳來熊熊CP結婚公告，也讓粉絲驚呼「該不會是第三季吧」，希望該篇文章是為第三季鋪陳，但也有人猜測兩人可能會客串《機智住院醫生生活》，期待戲劇播出的日子。