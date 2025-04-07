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Lucas退團2年轉戰台劇演「言承旭少年版」　合體2大咖：已來台1個月

韓團NCT前成員Lucas（黃旭熙）將來台演出《我們的年代—時候》中言承旭的少年時代。（微博合成）

圖文／鏡週刊

韓團NCT前成員Lucas（黃旭熙）2021年因私生活爭議重創形象，去年回歸後，4月1日正式宣佈將正式投入台灣戲劇，據知情人士指出，Lucas將參演曹瑞原導演的新影集《我們的年代—時候》，飾演言承旭的少年時期。

言承旭近兩年在台灣都有戲劇作品。（翻攝自微博）

▲言承旭近兩年在台灣都有戲劇作品。（翻攝自微博）

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黃旭熙因桃色風波遭退團，之前透露想和朋友們都崇拜的許光漢合作，不過其實他的台劇處女作卡司也很強大，據悉他將演出《一把青》導演曹瑞原的新戲，該劇還有吳慷仁、張鈞甯、陳意涵等人，但據了解，言承旭尚未曝光，而26歲的Lucas大眼睛、立體的臉部輪廓，將演出言承旭的年少時代。

黃旭熙已來台為角色做功課。（SM ENTERTAINMENT提供）

▲黃旭熙已來台為角色做功課。（SM ENTERTAINMENT提供）

Lucas先前與粉絲在社群的對話也曝光，黃旭熙向粉絲表示：「已經來一個月了，我在準備拍戲。」此外，先前他在台北101高級餐廳「隨意鳥日子」慶生的影片也再度流傳，可見已經來台一段時間，經查他目前正為角色受訓中。

《我們的年代—時候》用民歌與流行金曲來包裝的眷村故事，吳慷仁已返台做準備；劇情描寫1963年一個正值花樣年華的女學生遭遇車禍， 自此在病榻度過了餘生。儘管以女學生微視角，但影集講述不少眷村年代男孩的故事，Lucas預計頗有發揮。


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