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瘦子點名開嗆ozi…好友禁藥王也參戰！　饒舌歌手讚前輩：他很帥

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台電視電影《藍色假期》以音樂與青春為題，刻畫青少年在成長過程中對夢想的渴望與迷惘，透過音樂與影像，傳遞年輕世代在面對現實與理想的拉扯與堅持。今（7）日舉辦首映記者會，主演胡智強、邱姿雅、五木以及導演劉立皆一同現身。

▲《藍色假期》由邱姿雅、胡智強、五木主演。（圖／公視台語台提供）

▲《藍色假期》由邱姿雅、胡智強、五木主演，左為導演劉立。（圖／公視台語台提供）

五木在《藍色假期》中飾演當紅歌手，戲外他也是擁有許多歌迷追捧的嘻哈歌手，才剛登上台灣季演出，而他被問到近期頑童MJ116團員瘦子在新歌〈無袂煞〉唱道「他不拜關二哥，ozi他只勾二嫂」，疑似開嗆歌手ØZI，他低調說道「有看到新聞，瘦子是很厲害的前輩，覺得他很帥」。

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▲《藍色假期》由邱姿雅、胡智強、五木主演。（圖／公視台語台提供）

▲《藍色假期》由邱姿雅、胡智強、五木主演。（圖／公視台語台提供）

不僅如此，五木的好朋友禁藥王也疑似加入戰局，發文標記ØZI開嗆「君子報仇十年不晚，ØZI看你被嗆真的超爽的，講不出內涵的人也配一線？呸。」不過貼文發出不久就遭刪除，禁藥王解釋「進場時機不對，我再等等好了」，五木也被問及此事，他一頭霧水地表示不曉得，趕緊緩頰「大家都有很多工作要忙，顧好自己的事情比較重要」。

▲《藍色假期》由邱姿雅、胡智強、五木主演。（圖／公視台語台提供）

▲五木被問到瘦子歌詞一事。（圖／公視台語台提供）

除此之外，五木也被問到在演藝圈中是否有遇到「倒貼」的情況，他相當有求生慾地放閃女友，大聲說道「不記得了，我眼裡只有三個女人，我媽、我姊、我女友」，透露小倆口目前交往快一年，對方是圈外人，目前還沒有結婚的計畫。

▲《藍色假期》由邱姿雅、胡智強、五木主演。（圖／公視台語台提供）

▲《藍色假期》胡智強。（圖／公視台語台提供）

此外，《藍色假期》的導演是樂團「草東沒有派對」的鼓手劉立，這次動用了自己的音樂圈人脈，包含「美秀集團」修齊、荒山茉莉、青虫等樂團，他直接在採訪途中拿出感謝名單念了一輪，最後帥氣說道「謝啦！大家！」

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藍色假期, 五木, 瘦子

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