王宇婕逃離家暴父！克服恐懼現身葬禮「身分竟不被承認」哽咽吐遺憾

記者孟育民／台北報導

近來演藝圈憾事頻傳，深感「來日並不方長」，緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請馬力歐、李佳豫、林可彤、王宇婕，上節目分享個人此生難忘的生離死別，王宇婕回憶起逃離長期對家人施暴的印尼父親後，因父親罹癌才鼓起勇氣回去探望最後一程，但在葬禮上竟不被視為家屬身份，遺憾自己內心對他有太多疑問卻從來問不出口，講到傷感處數度哽咽，如同電視劇般的豪門恩怨更是讓現場瞠目結舌。

▲《女王大人》錄影分享生離死別，王宇婕（左起）、李佳豫、主持人巴鈺、曾國城、林可彤、馬力歐 。（圖／緯來綜合台提供）

在印尼出生長大的王宇婕，回憶與她印尼華僑父親的生離死別，過去因不堪父親家暴而與母親蕭瑤逃到台灣，從此再也沒有回過家。因父親罹癌病入膏肓，她好不容易克服心中的恐懼回鄉探望，卻被不知情的親友質疑為何多年來不曾回家，最後父親過世後，身為第三任老婆子女的她在葬禮上卻不被承認家屬身份，王宇婕感嘆自己與同父異母的兄弟姐妹們形同陌路，更是對父親的過往毫不知情，內心充滿遺憾與疑問的她數度哽咽到無法言語。

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▲王宇婕分享心中遺憾 。（圖／緯來綜合台提供）

事實上，王宇婕的父親是位學過武術的印尼華僑，當年她和母親因長年遭到家暴，且人身自由遭到很嚴重的限制，曾被吊起來打，連朋友打電話來家裡都會遭到爸爸盤問身分，講電話講太久或是沒接到父親從外面打回家的電話，電話線就會立刻被剪斷。最後，母女倆受不了，趁著印尼暴動期間逃到台灣，從此沒有再回鄉過。而她也曾公開表示，其實並不覺得爸爸是壞人，只是老父男性沙文主義太重，父女破冰也讓粉絲看了非常感動。