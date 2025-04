〈WA DA DA〉來了！Kep1er寵粉唱「台灣天后」歌單　小婷虧：這下醒了吧

記者吳睿慈/台北報導

南韓女團Kep1er從選秀節目《Girls Planet 999》出道,她們重新續約後,現以7人完整體活動中,繼年初來台錄製過年節目後,她們6日以專場形式來到台灣開唱,穿著夢幻的白色舞台裝現身,帶來歌曲〈TIPI TAP〉開場,場上更準備驚喜歌單,7人入境隨俗,為台灣Kep1ian獻唱天后蔡依林的歌曲〈說愛你〉。

▲Kep1er首度以專場模式來台演出。(圖/希林國際提供)



Kep1er首度來台舉辦專場《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI》,6日在台北國際會議中心與歌迷同歡,江崎光在期間大喊中文「Kep1ian我愛你」,掀起台下熱情尖叫聲,7人特地用中文打招呼,中國成員沈小婷擔任起主持人角色,首度來到台灣的她,露出燦爛笑容喊著:「終於來到台北了,大家今天要玩得開心喔」,透過粉絲演唱會帶來新的面貌與表演舞台,她們炒熱氣氛、再度轉換成中文說:「準備好了嗎?」揭開演唱會序幕。

▲Kep1er用中文一一跟粉絲打招呼。(圖/希林國際提供)



演唱會場地選在台北國際會議中心,金采炫也讚嘆「場館超高」,她關心Kep1ian:「大家不害怕嗎,第一次來到這麼高的場館,你們看得到我們嗎?」除了走甜美風,演唱會突然變換不同風格,休寧巴伊葉、沈小婷、崔有眞走火辣性感風,秀出纖腰帶來一段Miss A的歌曲〈HUSH〉,台下尖叫聲四溢,歡呼大喊「好看!」

接著,徐永恩、江崎光、金多娟、金采炫合體唱跳泰民的〈Guilty〉,最後7人獻上精彩的Stray Kids〈Back Door〉,尖叫聲來到最高分貝,沈小婷則虧:「這下大家全醒了吧!」活動彩蛋連連,Kep1er還為台灣站準備了蔡依林的歌曲〈說愛你〉,隨著歌曲重新編舞,處處可見她們的用心程度,7人在台上玩得不亦樂乎。

▲Kep1er除了帶來經典歌曲〈WA DA DA〉,還帶來翻唱其他團體的舞台演出。(圖/希林國際提供)



為了炒熱全場氣氛,Kep1er還叮嚀觀眾「歡呼聲要繼續延續下去喔」、「歡呼聲要更大喔」,現場開啟比拼尖叫聲的競爭賽,並唱跳代表性歌曲〈WA DA DA〉,全場氣氛嗨爆。