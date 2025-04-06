〈WA DA DA〉來了！Kep1er寵粉唱「台灣天后」歌單　小婷虧：這下醒了吧

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團Kep1er從選秀節目《Girls Planet 999》出道，她們重新續約後，現以7人完整體活動中，繼年初來台錄製過年節目後，她們6日以專場形式來到台灣開唱，穿著夢幻的白色舞台裝現身，帶來歌曲〈TIPI TAP〉開場，場上更準備驚喜歌單，7人入境隨俗，為台灣Kep1ian獻唱天后蔡依林的歌曲〈說愛你〉。

▲Kep1er首度以專場模式來台演出。（圖／希林國際提供）



Kep1er首度來台舉辦專場《2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in TAIPEI》，6日在台北國際會議中心與歌迷同歡，江崎光在期間大喊中文「Kep1ian我愛你」，掀起台下熱情尖叫聲，7人特地用中文打招呼，中國成員沈小婷擔任起主持人角色，首度來到台灣的她，露出燦爛笑容喊著：「終於來到台北了，大家今天要玩得開心喔」，透過粉絲演唱會帶來新的面貌與表演舞台，她們炒熱氣氛、再度轉換成中文說：「準備好了嗎？」揭開演唱會序幕。

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▲Kep1er用中文一一跟粉絲打招呼。（圖／希林國際提供）



演唱會場地選在台北國際會議中心，金采炫也讚嘆「場館超高」，她關心Kep1ian：「大家不害怕嗎，第一次來到這麼高的場館，你們看得到我們嗎？」除了走甜美風，演唱會突然變換不同風格，休寧巴伊葉、沈小婷、崔有眞走火辣性感風，秀出纖腰帶來一段Miss A的歌曲〈HUSH〉，台下尖叫聲四溢，歡呼大喊「好看！」

接著，徐永恩、江崎光、金多娟、金采炫合體唱跳泰民的〈Guilty〉，最後7人獻上精彩的Stray Kids〈Back Door〉，尖叫聲來到最高分貝，沈小婷則虧：「這下大家全醒了吧！」活動彩蛋連連，Kep1er還為台灣站準備了蔡依林的歌曲〈說愛你〉，隨著歌曲重新編舞，處處可見她們的用心程度，7人在台上玩得不亦樂乎。

▲Kep1er除了帶來經典歌曲〈WA DA DA〉，還帶來翻唱其他團體的舞台演出。（圖／希林國際提供）



為了炒熱全場氣氛，Kep1er還叮嚀觀眾「歡呼聲要繼續延續下去喔」、「歡呼聲要更大喔」，現場開啟比拼尖叫聲的競爭賽，並唱跳代表性歌曲〈WA DA DA〉，全場氣氛嗨爆。