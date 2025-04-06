T-ara孝敏結婚了！「金融暖男」老公正面曝光　幸福對視害羞笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓二代經典女團T-ara唱紅許多膾炙人口的歌曲，隨著成員一位位出嫁後，孝敏（朴宣映）也在6日於首爾低調辦婚禮，她同步在IG貼出老公的真面目，夫妻倆婚紗照一併曝光，她害羞拿著花束遮住臉龐，老公則是露出帥氣笑容，吸引大批網友朝聖留言祝福，更有人感慨時光飛逝，「二代女團又有人結婚了」、「青春的眼淚」。

▲T-ara孝敏6日結婚。（圖／翻攝自孝敏IG）



孝敏6日在首爾新羅酒店舉行婚禮，準新郎是金融業某知名全球投資公司的高層主管，更是一位年輕且前途光明的菁英，業務能力出色，還擁有俊朗外貌與良好人品，受到親友高度評價。

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她過去發佈婚訊的同時，曾低調發文證實，「雖然不是帥氣暖男，但在我眼裡是最帥的那種男人，我遇到了，也即將結婚。」感謝一直以來粉絲的支持與祝福，並表示會成為一直都很努力、誠實正直的朴宣映。

▲▼T-ara孝敏難得貼出老公正面。（圖／翻攝自孝敏IG）

由於老公是圈外人，婚禮將以非公開形式進行，只邀請好友、親戚、家人到場，而孝敏在婚禮開始前，6日一早就曬出與老公的合照寫下「D-day（就是今天）」，幸福之情溢於言表，更是首度公開老公的正面照，雖然巧妙地遮住五官，但兩人幸福的笑容藏不住。