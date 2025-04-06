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金鐘男星跨界執導豎屏劇！男主角「獻2第一次」看苗可麗惡補台語

記者黃庠棻／台北報導

直播界龍頭17LIVE集團目前已投入超過千萬的預算來做豎屏劇的運營，全新計畫第一階段將陸續推出六部短劇，上架三個月，豎屏劇的瀏覽量已經突破1,800萬。今（6）日推出全新短劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》，聯手金獎團隊，影視多棲金鐘男演員蘇達，一同打造喜劇新類型。

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》除了要全面打破邏輯，跳脫題材框架外，天馬行空的創意與詮釋更是一大挑戰。被問到此次與蘇達團隊合作，17LIVE表示「我們一直以來都跟娛樂圈的夥伴保持良好的關係，無論是電視、電影、串流、平台等，也對影劇圈的人才一直都保持合作的渴望，這次有機會認識導演蘇達，對我們來說是很大的驚喜，也很感謝身為電影人的夥伴和導演，願意跟我們一起突破嘗試新的內容創作方式，用不同的管道和平台來接觸觀眾。」

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▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

蘇達是影視圈多棲跨界王，角色橫跨演員、導演、編劇，2011年以電影《賽德克・巴萊》「花岡二郎」正式開啟影視之路，2015年以電視劇《鑑識英雄》獲第50屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，2019年以電視電影《疑霧公堂》入圍第54屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎，由他本人自編自導自演的電影長片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》將會在2025年上映。

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

被問到這次拍攝的心情，蘇達開心表示「真的覺得17LIVE好偉大，這麼荒唐的劇情居然讓我們拍。一般的影視作品都有太多戲劇包袱，一般的短短劇又無法有完整戲劇設計，豎屏劇剛好提供了一個折衷的平台，既能瘋狂自在玩，又能是一個完整戲劇作品。」也邀請大家一起收看《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》希望能帶給大家更多的歡樂與紓壓。

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

而《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》男主角吳秉宸近期以BL劇《恆久定律》展露頭角，他分享這次參與演出獻出兩個「第一次」，原來這是他第一次用台語演戲，也是第一次參與豎屏劇的演出，說道「這是我第一次演豎屏劇，對我來說真的是非常享受的體驗，感謝有這次機會讓我可以突破自己，覺得是天上掉下來的禮物！」

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

吳秉宸表示「其實我台語真的很不流利，所以這對我來說是一個非常大的挑戰。事前做的準備就是把最難講的一些台詞不斷的反覆背誦，讓自己內化進去這些語句，當然我也有看許多前輩的片段揣摩，最多的就是可麗姐跟國賓哥兩個八點檔大前輩的演出，每次看他們的精彩片段都可以學到很多，我也努力把他們拿捏節奏的方式帶進這次的表演裡。」

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

主播陳孟蕎演出《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》女主角，她第一次擔任主演壓力倍增，只好拿出秘密武器「流利的客語」來迎戰，原來陳孟蕎一直都用客語創作，最近她剛在台北流行音樂中心辦完個人專場演唱會，坦言「特別感謝導演讓我在短劇中加入自己的音樂作品，直接讓我的第一張專輯裡沒有MV的歌曲拍了超適合的畫面」。

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

主播衣喬Aki飾演男主角的妹妹，這次更是參與了不只一部的豎屏劇演出，她分享「不同的劇有不同的演技挑戰，尤其導演風格都不相同，能學到新的東西很感謝！」主播艾琳兒演出男主角的媽媽，每次登場都特別奇幻隆重，說道「我本身很喜歡演戲，這次的戲劇在台詞上是一個挑戰，所以我一直在家裡練習如何說出很有味道的台語，之前當護士的時候，也會因為台語不好常常被爺爺奶奶笑，無意間變成病房裡的開心果。」

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

男主播韋恩則是負責《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》的荒唐擔當，每次登場都是從冰箱出場，他也興奮透露「這是一次完全不同以往的挑戰，很開心能參與到這一次的拍攝，各種出乎意料的劇情跟轉折，邀請大家都來看。」

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

▲蘇達執導豎屏劇《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》。（圖／17LIVE提供）

《是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?》劇情描述第一次到男友家浪漫燭光晚餐的女主角曼萱，一切都那麼地浪漫美好！畫面中的她看不到左上角有著換台的選單按鈕，此時神之手略過螢幕，把頻道切換成為鄉土劇台，畫面風格也瞬間變成典型鄉土劇風，從廚房回來的男友，語氣與動作一秒都變成鄉土劇風。新的劇情中男友其實是她爸公司的員工，為了奪取公司的經營權而來，離奇的劇情與荒唐的故事走向，曼萱該如何應對這突如其來的轉變呢？

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是誰把我的純愛轉台成鄉土劇?, 蘇達

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