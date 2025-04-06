ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台越新二代楊富江「鐵工廠打工」嘆：夢想越來越遠　痛哭戲一次搞定

記者蕭采薇／台北報導

公視學生劇展《留學生》短片，邀來三度入圍金鐘的台越混血演員楊富江主演。楊富江片中除進入鐵工廠勞動，還有場一氣呵成、長達兩分鐘的獨角哭戲。描繪了越南來臺留學生在現實生活中面臨的困境，呈現出留學與勞工身份之間的模糊界線。

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，由台越新二代楊富江主演。（圖／公視提供）

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，由台越新二代楊富江主演。（圖／公視提供）

《留學生》是馬來西亞來台求學的黃勇嵻就讀世新廣電系電影組時自編自導作品，由金馬短片得主李宜珊擔綱製作人。故事描繪楊富江、周芷瑩飾演的阮氏青春和范氏梅是從越南來台的留學生，但必須打工付學費的他們，處境卻與外籍勞工無異？阮氏青春試圖透過轉校來取得更好的機會與未來，到頭卻發現只是徒勞無功。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飾演主角「青春」的楊富江（江江）劇中展現極為真實且引人入勝的演技。特別是片中鐵工廠工作的戲碼，為了貼近角色狀態，她在拍攝前後都長時間待在工廠，她說「感受這裡的悶熱與氣味」。楊富江表示，只是短暫體驗，仍能感受到這份工作的辛苦和風險，也體會角色「沒有選擇、只能撐下去？」既疲憊又無奈的處境。

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，由台越新二代楊富江主演。（圖／公視提供）

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境。（圖／公視提供）

其中一場令人印象深刻的戲，是阮氏青春轉校失敗後在觀景台上的哭泣。楊富江形容長達兩分鐘的哭戲說「這是一場無聲的對抗，夢想和現實站在兩端，她自己夾在中間。」

楊富江表示觀景台兩邊「一邊是象徵夢想的城市，一邊是代表現實的工廠。」認為片中角色「青春」的眼淚不僅是難過，更是一種認輸，認為「這不是她選擇了現實，而是現實選擇了她」；楊富江體悟到「夢想越來越遠」，鏡頭前情緒自然流露，把揉爛資料痛哭，雖然難拍的哭戲一次就搞定，但卻也哭腫了眼，讓人心酸。

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，由台越新二代楊富江主演。（圖／公視提供）

▲《留學生》的創作動機，源於2019年發生在台灣的泰國移工職災事件。（圖／公視提供）

《留學生》導演黃勇嵻提起開始提筆的創作動機源於2019年接觸到發生在台灣的泰國移工職災事件，以及2022年初爆發的科技大學以「產學合作國際專班」名義，讓外籍學生超時工作，並從中獲利的事件。

黃勇嵻說「部分留學生為了繳交仲介費、學費和生活費，不得不從事與所學專業無關的工作，且工時遠超法規限制」。黃勇嵻指出，儘管政府積極推動「新南向政策」，但許多因政策而來外籍生帶著美好的理想來台，卻被部分學校送往環境不佳的工廠長時間工作。他認為「社會的不友善已經擴散至外籍學生」，也希望作品《留學生》讓議題獲得關注，他說「沒有人應該成為被忽略的受害者。」

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，由台越新二代楊富江主演。（圖／公視提供）

▲「台越新二代」楊富江來自越南，同樣在台灣求學、工作。（圖／公視提供）

來自越南，同樣在台灣求學、工作的楊富江，對劇中主角遭遇感同身受。她坦言，身邊友人也曾遭遇過不公平的待遇，她說「剛來台灣時，許多人因為語言、環境和法律不熟悉，遇到問題往往不知道如何處理，甚至不敢開口，害怕影響工作機會」。問楊富江會想跟劇中的女孩「青春」說些什麼？她心疼地說「妳已經做得很好了。」，也認為留學生們遇到困難時，先不要急著怪罪自己，也不要懷疑自己的價值。

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，由台越新二代楊富江主演。（圖／公視提供）

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，楊富江希望大家能理解，很多時候是環境本身不友善。（圖／公視提供）

楊富江希望大家能理解，很多時候並非是留學生不夠努力或不夠適應，而是環境本身存在不友善之處。她也說「現在台灣有一些機構提供法律諮詢、申訴協助，甚至生活上的幫助，確實讓很多人找到支持。」但仍期盼問題能有更多關注，讓每個人未來在台灣都能安心工作、好好生活。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大聲被逼做個人技「下跪道歉XD」　又模仿CL「講歐爸」氣瘋她惹

推薦閱讀

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊富江, 留學生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. T-ara孝敏結婚了！「金融暖男」老公正面曝光　幸福對視害羞笑了
  2. 修杰楷婚後首度離台3個月！咘咘、BO妞「不運動」他花1hr黑臉講解
  3. 瘋狂追星險釀悲劇！女粉「直衝保母車」被撞倒　保全無奈：太瘋狂了
  4. T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多
  5. 《飛越比佛利》男星路上被捕！　轉行高中老師「遭控性虐待學生」
  6. 八點檔男星穩交10年遇「最強追求者」遭轟渣男　意外解鎖新技能！
  7. 金鐘視帝清明節掃墓親眼見到祖先　從小通靈「神選乩身」過程曝光
  8. 全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉
  9. 秦昊遭瞎傳搭上陳妍希！　伊能靜見「各過各的」霸氣反駁謠言
  10. 金鐘男星跨界執導豎屏劇！男主角「獻2第一次」看苗可麗惡補台語

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366