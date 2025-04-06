台越新二代楊富江「鐵工廠打工」嘆：夢想越來越遠　痛哭戲一次搞定

記者蕭采薇／台北報導

公視學生劇展《留學生》短片，邀來三度入圍金鐘的台越混血演員楊富江主演。楊富江片中除進入鐵工廠勞動，還有場一氣呵成、長達兩分鐘的獨角哭戲。描繪了越南來臺留學生在現實生活中面臨的困境，呈現出留學與勞工身份之間的模糊界線。

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，由台越新二代楊富江主演。（圖／公視提供）



《留學生》是馬來西亞來台求學的黃勇嵻就讀世新廣電系電影組時自編自導作品，由金馬短片得主李宜珊擔綱製作人。故事描繪楊富江、周芷瑩飾演的阮氏青春和范氏梅是從越南來台的留學生，但必須打工付學費的他們，處境卻與外籍勞工無異？阮氏青春試圖透過轉校來取得更好的機會與未來，到頭卻發現只是徒勞無功。

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飾演主角「青春」的楊富江（江江）劇中展現極為真實且引人入勝的演技。特別是片中鐵工廠工作的戲碼，為了貼近角色狀態，她在拍攝前後都長時間待在工廠，她說「感受這裡的悶熱與氣味」。楊富江表示，只是短暫體驗，仍能感受到這份工作的辛苦和風險，也體會角色「沒有選擇、只能撐下去？」既疲憊又無奈的處境。

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境。（圖／公視提供）

其中一場令人印象深刻的戲，是阮氏青春轉校失敗後在觀景台上的哭泣。楊富江形容長達兩分鐘的哭戲說「這是一場無聲的對抗，夢想和現實站在兩端，她自己夾在中間。」

楊富江表示觀景台兩邊「一邊是象徵夢想的城市，一邊是代表現實的工廠。」認為片中角色「青春」的眼淚不僅是難過，更是一種認輸，認為「這不是她選擇了現實，而是現實選擇了她」；楊富江體悟到「夢想越來越遠」，鏡頭前情緒自然流露，把揉爛資料痛哭，雖然難拍的哭戲一次就搞定，但卻也哭腫了眼，讓人心酸。

▲《留學生》的創作動機，源於2019年發生在台灣的泰國移工職災事件。（圖／公視提供）

《留學生》導演黃勇嵻提起開始提筆的創作動機源於2019年接觸到發生在台灣的泰國移工職災事件，以及2022年初爆發的科技大學以「產學合作國際專班」名義，讓外籍學生超時工作，並從中獲利的事件。

黃勇嵻說「部分留學生為了繳交仲介費、學費和生活費，不得不從事與所學專業無關的工作，且工時遠超法規限制」。黃勇嵻指出，儘管政府積極推動「新南向政策」，但許多因政策而來外籍生帶著美好的理想來台，卻被部分學校送往環境不佳的工廠長時間工作。他認為「社會的不友善已經擴散至外籍學生」，也希望作品《留學生》讓議題獲得關注，他說「沒有人應該成為被忽略的受害者。」

▲「台越新二代」楊富江來自越南，同樣在台灣求學、工作。（圖／公視提供）

來自越南，同樣在台灣求學、工作的楊富江，對劇中主角遭遇感同身受。她坦言，身邊友人也曾遭遇過不公平的待遇，她說「剛來台灣時，許多人因為語言、環境和法律不熟悉，遇到問題往往不知道如何處理，甚至不敢開口，害怕影響工作機會」。問楊富江會想跟劇中的女孩「青春」說些什麼？她心疼地說「妳已經做得很好了。」，也認為留學生們遇到困難時，先不要急著怪罪自己，也不要懷疑自己的價值。

▲《留學生》揭外籍留學生在台困境，楊富江希望大家能理解，很多時候是環境本身不友善。（圖／公視提供）

楊富江希望大家能理解，很多時候並非是留學生不夠努力或不夠適應，而是環境本身存在不友善之處。她也說「現在台灣有一些機構提供法律諮詢、申訴協助，甚至生活上的幫助，確實讓很多人找到支持。」但仍期盼問題能有更多關注，讓每個人未來在台灣都能安心工作、好好生活。