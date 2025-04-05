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金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月16日遺憾離世，不料遺屬卻在3月出面指控金秀賢從她未成年時期開始交往了6年的時間，還在她生前以債務相逼，雖已殞落卻仍深陷戀情風波之中。4月5日迎來她的49齋（人死後49天進行的祭祀儀式），家人們在這一日的上午，低調前往安息地，進行了儀式。

▲金賽綸的家人們低調前往安席地為其進行儀式。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

▲金賽綸4月5日迎來49齋。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒《體育京鄉》獨家報導，金賽綸家人們在5日上午，在外界不知情的情況下，悄悄前往金賽綸的安息地，進行了49齋儀式，為金賽綸的冥福祈禱，並向為金賽綸付出努力的人們表達了感謝之情。此外，金賽綸的父親也表示，為了維護金賽綸的名譽，未來會繼續努力，其他細節並未曝光。

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▲金賽綸的家人們低調前往安席地為其進行儀式。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

▲金賽綸的家人們低調前往安息地為其進行儀式。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

金賽綸的摯友、演員金寶羅也發表了一篇悼念金賽綸的貼文，追思寫下：「妳11歲，我16歲，在試鏡現場第一次見到妳，不知為何妳對我那麼感興趣，在我旁邊嘰哩呱啦講個不停。從這個緣份起源，到升上國中的妳、升上高中的妳、突然開車來的妳、喜歡收手寫信的妳，所以即使不是生日，我也開始產生平常傳訊息、寫信給妳的樂趣，看了相簿，發現自己當時的風格是這樣呢呵呵，最討厭寒冷的老么，偏偏今天是雨天，別跌倒了，傻瓜，好好收下我的信吧。」

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