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李雲迪驚喜宣布「安可場在台灣」！　睽違16年要去高雄了

記者蔡琛儀／台北報導

鋼琴家李雲迪於春節期間來台演出大獲歡迎，睽違台北15年的他，難忘台灣粉絲的熱情與支持，今（5日）透過所屬「好滿意音樂」官宣，將在已破50場、繁忙的世界巡演中，特別安排一場「安可場」，即將於6月21日首度開箱高雄衛武營，並表示將精心準備彩蛋曲目，與南部粉絲相見歡。

▲▼李雲迪「莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會」高雄衛武營將辦安可場。（圖／好滿意音樂提供）

▲李雲迪宣布將在高雄舉辦音樂會。（圖／好滿意音樂提供）

李雲迪興奮表示，上次到高雄是2009年，「整整16年沒造訪高雄，相對2月到台北時趕場只能蜻蜓點水，許願這回高雄行，可以得空沿著愛河散步，並品嚐當地有名的米其林美食，了卻一樁心願！」門票將於7日中午12點正式啟售，購票洽兩廳院售票。

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時值清明連假，李雲迪表示沒有特別去哪裡，就是待在家裡，陪伴長輩，此外也為高雄站努力練琴，「時間過得很快，轉眼就到四月份了，目前計畫會一路練到六月。」並表示春天的到來，是一年四季裡最好的季節，「萬物復甦，也不再需要為手指被凍僵而擔心。」整個心思都放在熱愛的事業，一心想著鋼琴、想著音樂。

▲▼李雲迪「莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會」高雄衛武營將辦安可場。（圖／好滿意音樂提供）

▲李雲迪睽違16年造訪高雄。（圖／好滿意音樂提供）

李雲迪回憶16年前到高雄是在至德堂公演，當時是和高雄市立交響樂團合作，演出曲目有柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》等經典曲目。「這次很期待來到衛武營這個新的場館，也很期待開箱裡頭的鋼琴。」表示選擇最適合自己演奏曲目和狀態的鋼琴，是自己到每個場館所要做的第一件事，而這也讓他非常興奮與期待。

李雲迪也說到近期來台北行程比較緊湊，台北站結束當晚打卡了小吃，也破例喝了久違的珍珠奶茶，「我很喜歡傳統與現代相融合的街道，和代代相傳的文化特色。」這次即將造訪高雄，他除了希望可以看看愛河和駁二街區，並許願想品嚐位於鹽埕區的「北港蔡三代筒仔米糕」，尤其是有名的蒸蛋湯讓他相當好奇，希望可以大快朵頤。

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