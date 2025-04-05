YTR徐海莉孕婦寫真「只用黑布遮胸」　曬照放閃經紀人尪

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber徐海莉（Hailey）最近拍片公開老公真面目，正是她的經紀人丹尼爾，同時也透露兩人在去年6月結婚，寶寶預計在下個月出生。消息曝光後，引發外界討論，昨（4）日她更在社群曬出一系列孕婦寫真合照放閃老公，貼文一出，吸引網友朝聖按讚。

▲徐海莉和經紀人老公一起拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Facebook／徐海莉 Hailey）

透過徐海莉分享的9張照片可見到，她身上只用一條黑色的布遮住胸部，下身搭配一件牛仔褲，並對鏡頭大方展現渾圓孕肚，老公丹尼爾則穿著黑色的襯衫與牛仔褲。兩人頭上都戴著藍色棒球帽，對鏡頭露出幸福笑容。在其他照片中，徐海莉和老公除了閉眼躺在地上擺動作之外，還坐在椅子上手拿超音波照，即將成為父母的喜悅，完全藏不住。

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▲徐海莉發文分享孕婦寫真照。（圖／翻攝自Facebook／徐海莉 Hailey）

徐海莉坦言自己花整個下午來挑照片，但因為每張照片她都很滿意，因此讓她的決定變得格外困難，「要在第一套裡面選十張來PO真的好難，因為每一張我都好漂亮。」並表示，拍孕婦寫真時選擇一個專業的拍攝團隊是非常重要的，同時也大讚，團隊會提供道具及布景建議，讓她覺得降低準備的壓力，「當天拍了整整三套，孕婦還沒開始累就完美收工。這是第一套，後面等我繼續挑照片繼續PO。」