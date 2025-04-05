吳謹言剛生「老公爆私約女星」遭嗆：已婚老實點！　真相曝光尷尬了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳謹言去年宣布與洪堯結婚，近日盛傳已生下一女，怎料男方卻突然被演員劉奕暢在微博上公開質問，指控他已婚卻私約了劉奕暢女朋友李沐宸，起因於劉奕暢在微博小號發文，直言「姓洪的，你結婚了就老實點，別亂約人了，約了就去也挺有意思」，此言一出，隨即掀起輿論風暴，網友紛紛將矛頭指向李沐宸，內容太過勁爆，關鍵字紛紛衝上微博熱搜。

▲吳謹言、洪堯在去年宣布結婚，今年誕下一女。（圖／翻攝自洪堯微博）

對此，吳謹言、洪堯的老闆于正很快就跳出來滅火，還原真相表示，該局是演員曾志偉的生日聚會，廣邀了不少人，而洪堯跟李沐宸正好一起排練完，李沐宸問洪堯去不去，洪堯表示自己會去，隨即將地址傳給了李沐宸，李沐宸到場後待沒多久就離開，怎料，劉奕暢卻突然發瘋質問洪堯約他女朋友，還發小號開戰，讓于正直呼洪堯真的是「無妄之災」。

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▲劉奕暢誤以為李沐宸被洪堯私約，開砲後發現自己錯了，馬上道歉。（圖／翻攝自劉奕暢、李沐宸微博）

事件發生後沒多久，劉奕暢發訊息向洪堯道歉，「對不起啊哥，我發瘋，根本沒有了解清楚就發瘋」，洪堯則大度回應「沒事兒」，劉奕暢隨即將兩人對話發到微博，並正式透過微博公開道歉「對不起大哥，我性格衝動了，沒了解清楚就發博，對妳及各位粉絲網友們道歉，以後我一定會克制自己的性格，不再發瘋！」洪堯也轉發寫下「希望謠言止於智者，每個人都有每個人的生活，希望大家理智吃瓜，不要讓謠言繼續傷害無辜的人。」

▲劉奕暢道歉洪堯。（圖／翻攝自微博）

該道歉雖獲得部分網友的理解，但仍有許多人對劉奕暢的行為提出質疑，認為這波不僅損害了洪堯的聲譽，也將女友李沐宸捲入輿論漩渦。對此，有網友表示，李沐宸在整件事中最為無辜，劉奕暢最應該向女友道歉。