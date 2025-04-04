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徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

記者陳芊秀／綜合報導

資深本土劇男星徐亨4日凌晨發文，回應自己變胖，是因為腦瘤手術後加上壓力大服用藥物所導致。同時他證實離婚，並且簽了法律認証切結書，「所有的債務全權歸我自行負責」。

▲▼徐亨證實罹患腦瘤並曾動手術治療水腦症，同時證實離婚淨身出戶。（圖／翻攝自臉書）

▲徐亨證實罹患腦瘤並曾動手術治療水腦症，同時證實離婚淨身出戶。（圖／翻攝自臉書）

徐亨2012年因經商失利共賠了10億，欠下2億元債務，多年來都在努力工作還債。他在貼文中提到，與妻子因個性不合，已經離婚，而且也簽署了法律認證的切結書，承諾所有債務由自己全權負責，與前妻及家人無任何關聯。他以「淨身出戶」的方式，並強調說：「跟她們無任何關係，淨身出户！」展現了承擔責任的決心。

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同時徐亨感謝所有知名的債主們的寬容與諒解，讓他能在壓力不要太大的情況下努力償還。他表示，雖然面臨健康挑戰與財務困境，但仍懷抱對未來的希望，努力找工作、努力還債，希望能實現更多人生目標。

現年58歲的徐亨曾憑民視《意難忘》一劇奪金鐘最佳男配角。他在2012年看中網路事業，投資「劇亨娛樂網」，製作網路劇，老婆也跟著做場記，但是慘賠上億，加上多次投資失利，前後累積2億債務，破產後靠通告收入，還進軍拌麵市場賣麵還債，雖然沒有明言還了多少債務，但是最新發文感謝債主讓自己慢慢還債，間接透露債務尚未還清。

▲▼徐亨證實罹患腦瘤並曾動手術治療水腦症，同時證實離婚淨身出戶。（圖／翻攝自臉書）

▲徐亨為還債積極工作，接活動主持人。（圖／翻攝自臉書）

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