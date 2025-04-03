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金秀賢公司「沒強迫雪莉拍裸戲」！　親解釋替身真相…親哥再次回應

記者張筱涵／綜合報導

針對已故演員雪莉（Sulli）出演電影《Real》時的裸露與床戲拍攝過程，雪莉哥哥A先生日前提出相關疑問，金秀賢與導演李洛貝共同創立的經紀公司Gold Medalist於2日發表聲明逐一澄清。

▲▼金秀賢　雪莉　韓智恩　real。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲雪莉生前曾和金秀賢拍過《Real》。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

Gold Medalist表示，雪莉在拍攝前已充分了解相關內容，當時其所屬經紀公司收到的劇本中，包含床戲與裸露場面。公司指出：「在角色設定資料中明確記載了裸露程度的示意，出演合約中也清楚列明裸露範圍，雪莉與所屬公司在充分檢視後，才決定出演該片。」聲明同時附上電影《Real》副導演金重玉（音譯）與劇本記錄師李俊賢（音譯）所提供的事實確認書，證明拍攝皆依照預定內容進行。

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對此，A先生於3日回應表示：「已閱讀Gold Medalist方面的聲明。經過確認，當天在場的並非替身演員，而是站位演員。雖曾提出遭強迫的可能性，但根據多方證詞，已在聲明發佈前得知並無強迫情況，相信拍攝過程也是依照分鏡進行的。」

此外，A先生也進一步表示，希望能針對原導演李政燮中途辭任一事獲得更多說明。他表示，據了解當時電影已完成約80%的拍攝，對於如此份量仍決定辭導演職感到疑惑，並表示若有錯誤也願意接受指正。

【雪莉親哥聲明全文】

已閱讀來自Gold Medalist方面發表的聲明。
原來在現場的是站位演員，而非替身演員。

我曾提出強迫拍攝的質疑，但在貴方發表聲明的幾天前，就已透過多方證詞得知並無強迫情況。我相信拍攝應該也是依照分鏡進行的。

那麼，如果當時電影拍攝過程中真的毫無問題的話，也請公開說明導演李政燮中途退出的相關情況。

根據我所聽到的說法，李政燮導演在擔任《Real》導演時，拍攝已完成約80%。拍到那樣的程度卻仍選擇退出，對我而言難以理解。

如果我這番話有誤，也請指出錯誤之處，我將表示感謝。

再次強調，了解內情的人應該都知道，我早在之前的直播中就曾直接提及特定人士。
如今這些爭議會擴散，是媒體報導所致。

就像大家都有言論自由一樣，我也有說話的自由。我並不是為了從這些行為中獲取任何利益，也不打算規避任何批評。若認為該受指責的人是我，那我會虛心傾聽與觀看。

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雪莉, Real, 金秀賢

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