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夏于喬破尺度「解開胸前鈕釦」露bra！被拍超辣事業線 震撼千人

記者潘慧中／綜合報導

夏于喬活躍螢光幕前超過20年，從電影、電視劇到綜藝節目都繳出漂亮成績單。近日格外引起討論的是，穿搭多半走保守路線的她，難得上傳一系列內衣照，讓外界眼睛為之一亮。

▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲夏于喬難得解放內衣。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

照片中，可以看到夏于喬上半身單穿粉色系內衣，辣露事業線，剪裁貼合身形，展現自然曲線與健康線條；下半身則搭配黑色高腰褲，勾勒出纖細腰線。

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▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲夏于喬好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

不只這樣，夏于喬還換上藍色內衣，外搭一件白色薄紗感罩衫，隨性地打開鈕扣，營造出輕鬆慵懶的氛圍。最後，她穿了紫色內衣，側躺在床上的時候，自然而然溢出北半球，讓粉絲直誇相當性感。

▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲▼夏于喬突破尺度。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

事實上，夏于喬2024年曾為了美美現身金馬獎，在8個月內甩肉5公斤，而且持續控制飲食、維持運動習慣到最後一刻，顯見女明星為了保持身體的毅力。

▲▼夏于喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

▲夏于喬曾為了維持身材付出不少心力。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）

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