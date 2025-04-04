小孟老師／4月4日星座運勢　水瓶財運靠直覺準沒錯

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：決策果斷正確
感情：珍惜眼前豔遇
財運：相信自己直覺
幸運色：透明色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：拿捏輕重緩急
感情：有機會異國戀
財運：投資持續賺錢
幸運色：奶油色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：感激擁有工作
感情：展現獨特魅力
財運：平穩持續賺錢
幸運色：玫紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：積極調整心態
感情：新友誼新夢想
財運：正財偏財皆旺
幸運色：霧灰色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：富有服務熱忱
感情：適時讚美伴侶
財運：幸運獲得小獎
幸運色：米黃色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：充滿熱情希望
感情：好朋友來相聚
財運：獲利準備入帳
幸運色：水藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍
【水象星座】
工作：與同事好相處
感情：朋友介紹相親
財運：調整獲利模式
幸運色：茶綠色
貴人：處女
小人：射手
工作：領導有方合理
感情：感情產生共鳴
財運：重視未來版圖
幸運色：純白色
貴人：射手
小人：處女
工作：同事分憂解勞
感情：心靈情緒平靜
財運：得到貴人協助
幸運色：粉橘色
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
工作：主管教導受益
感情：擦出愛情火花
財運：可以獲得小財
幸運色：藕紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：同事信任度增
感情：溫馨浪漫約會
財運：持續財經學習
幸運色：丹寧色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：工作突出表現
感情：意外美麗邂逅
財運：完成階段投資
幸運色：淺綠色
貴人：處女
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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