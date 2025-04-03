直擊／木村拓哉「主動上前握手」記者會3項暖舉　曾寶儀嚇到：太親切

記者吳睿慈／台北報導

日本天王木村拓哉3日為台灣代言Simply新普利夜酵素DX出席記者會，距離上次訪台已經是2018年，他相隔7年再度訪台，親切用中文「大家好，我是木村拓哉」，磁性又性感的嗓音掀起現場熱烈尖叫聲，當聽到主持人曾寶儀稱讚「好帥喔」，他露出害羞笑容，加碼對著四面八方的鏡頭放電。

▲木村拓哉相隔7年訪台。（圖／記者湯興漢攝）



木村拓哉2日接近晚間抵台，吸引400名粉絲到松山機場接機，天王魅力不減。他3日穿著一身米白色帥氣西裝出席記者會，52歲的他外表依舊帥氣，體態也保持得相當好，作為產品代言人，他敬業度滿分，才打完招呼就立刻透露：「昨晚吃了夜酵素，所以吃得好也睡得好。」他為了拍攝產品廣告，當天大啖各類美食，「在拍攝時看到很多美食，量多到令人驚訝，也非常好吃，當天拍攝有吃夜酵素，我吃得好也睡得好。」親自推薦產品的效能。

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▲木村拓哉為產品代言新普利夜酵素來到台灣。（圖／記者湯興漢攝）



▲木村拓哉親切搭肩合照。（圖／記者湯興漢攝）



記者會上，木村拓哉展現親切的一面，在拍攝時除了照顧到四面八方的鏡頭，還主動搭起產品楊董事長的肩膀比著讚，此舉又是一陣熱烈尖叫，當得知楊董為了要與他合照，特地跑5公里消腫、減重，他當場笑出來，兩人合照結束後，他還幫忙的道具推出去，令工作人員受寵若驚，曾寶儀則是驚呼「我們來就好，太親切了，還幫忙把推車推出去。」

▲▼木村拓哉當忙推推車超親民。（圖／記者湯興漢攝）



木村拓哉過去曾在IG限時動態貼出來自台灣的鳳梨酥特產，他講解該則貼文的緣由，「那次楊董來探班拍攝的時候，有送我特產鳳梨酥，我第一次吃到驚為天人，好吃到不行，因此放到IG上感謝」，他幽默地繼續說：「聽說店家生意好到爆！」上次吃到鳳梨酥，這回來到台灣，他抱著開放的心態，各種美食都想試試，「對於美食抱著不同的期待，希望可以有不同的嘗試，不論是料理，對人也抱有新的期待。」

▲木村拓哉主動跟主持人曾寶儀握手。（圖／記者湯興漢攝）



場上多次出現親切舉動，木村拓哉在記者會告一段落時，更特別向主持人曾寶儀與翻譯老師表達謝意，主動走上前握著2位的手感謝，讓現場陣陣驚呼聲，貴為天王但作風親民，令現場多位粉絲感動表示「要哭了」、「果然是天王」、「他都沒變」。