樂天陳伊「雪地解放泳衣」大秀逆天長腿！　下秒轉身辣露屁股蛋

記者顧齊祐／綜合報導

「樂天女孩」陳伊平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，近日她曬出了一組在雪地中穿著泳裝的辣照，大方展現了姣好身材，瞬間吸引了眾多網友圍觀。

▲陳伊穿著泳裝站在雪地當中。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）



陳伊今（2）日，在Instagram曬出了一系列美照，畫面中她站在雪地當中，頭上戴著棕色的小熊頭套，身穿黃色兩截式泳裝，外搭白色長袖罩衫，露出性感蠻腰與修長美腿，腳上還穿著白色泡泡襪，整體造型既可愛又性感。她也將手高舉至頭上，做出投球的預備姿勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳伊轉身，露出嫩肩與臀部曲線。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）



下一張照片中，陳伊則轉過身背對鏡頭，露出了光滑的肩頸線條，與緊實的臀部曲線，畫面十分性感，令人鼻血直流。此外，另外一張照片裡，她則抬起一隻腳，作勢將手中的棒球投出，並露出了燦爛笑容，散發出了青春活潑的氣息。

▲陳伊作勢投球，散發青春氣息。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）



一系列美照曝光後，立刻吸引了大批粉絲朝聖，紛紛留言直呼「太不可思議了，身材超好」、「伊伊女神火辣性感美又迷人」、「妳真的不會冷嗎」、「妳就是夏天」、「好有活力」。