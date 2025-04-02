已婚男星八點檔「共浴」成熟姐姐！　她剛好生理期…差點血染浴缸

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》近期感情線大爆發！劇中由曾子益飾演的年輕追求者與何蓓蓓飾演的成熟姐姐，這對高顏值姊弟戀組合狂撒糖，甜蜜互動羨煞旁人，粉紅泡泡幾乎要溢出螢幕。日前，兩人更挑戰了清涼養眼的「共浴」戲碼，敬業的演出引發觀眾熱烈討論。

▲何蓓蓓跟曾子益在《好運來》譜出姐弟戀。（圖／民視提供）

首度合作的曾子益對何蓓蓓讚譽有加，直誇對方是位非常專業的演員，台詞功力深厚，讓他必須做好萬全準備才能接招。曾子益也透露，雖然角色未來走向可能再度「渣化」，但他非常期待與不同演員碰撞出的新火花，尤其與何蓓蓓之間的情感糾葛，更是充滿未知與期待。

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▲何蓓蓓跟曾子益在《好運來》譜出姐弟戀。（圖／民視提供）

對於備受關注的「共浴」戲，曾子益展現出專業演員的態度，坦言拍攝時不會感到害羞，劇組也營造了讓他安心的氛圍，他認為自己表現得大方，才能讓女演員也放心投入表演。

▲何蓓蓓跟曾子益在《好運來》譜出姐弟戀。（圖／民視提供）

曾子益更自曝，這場「共浴」戲對他來說並非八點檔的最大尺度，先前在《市井豪門》中與賴芊合的情慾戲，尺度相對更大。經歷過之前的挑戰，現在對於需要展現身材的戲份，他已經能夠更加自在應對，並強調「不管是什麼戲來，我的本份就是演到位」。

▲何蓓蓓跟曾子益在《好運來》譜出姐弟戀。（圖／民視提供）

而首次與曾子益搭檔的何蓓蓓則坦言，兩人一開始就要飾演恩愛放閃的情侶，好在對方非常專業，讓她很快就進入狀況，自然地展現甜蜜互動。不過，何蓓蓓也開玩笑表示，唯一擔心的就是「怕嫂子不開心」。談到這場對她而言堪稱「螢幕最大尺度」的共浴戲，何蓓蓓坦言拍攝前一晚緊張到失眠，直呼「其實超害羞」。

▲何蓓蓓跟曾子益在《好運來》譜出姐弟戀。（圖／民視提供）

何蓓蓓也透露，原劇本設定是兩人一同在浴缸中泡澡，幸好劇組考量到劇情合理性，像租屋處不太可能有能雙人泡澡的大浴缸，最終調整為意象傳達，並未真的共浴。即便如此，拍攝現場也做了嚴格的清場，只留下必要的攝影師，防護措施也再三確認，有穿安全褲加短褲，更巧的是，拍攝當天何蓓蓓正好生理期來，讓她非常擔心「血染浴缸」，當下非常感謝導演及劇組同仁的貼心幫忙。