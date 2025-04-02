金秀賢絕地大反攻！「列10點真相」猛打《橫豎》證據：決不姑息

記者劉宛欣／綜合報導

金秀賢31日召開記者會，再次否認了與未成年金賽綸交往的指控，並宣布對《橫豎研究所》、遺屬等提告誹謗罪、求償120億（約台幣27億），不過，似乎讓輿論情況變得更糟。2日，律師以及公司再次發出聲明，針對遺屬方面提出的指控進行反駁。

▲金秀賢在記者會上爆哭。（圖／路透）



以下為律師聲明全文：

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1.本律師團隊作為Gold Medalist及演員金秀賢的法律代理人，謹代表Gold Medalist與金秀賢，發布以下立場聲明與說明資料。

2.Gold Medalist與金秀賢已於昨日（2025年4月1日）正式對YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱橫豎）的營運者金世義，以違反《跟蹤騷擾處罰法》為由，提出追加的刑事告訴與檢舉。

3.自2025年3月10日以來，橫豎以「【震撼獨家】金賽綸之死的導火線金秀賢（與金賽綸從15歲開始交往長達6年）」為標題開啟系列節目，至2025年3月31日為止，幾乎每日皆發布與金秀賢有關的內容，僅一天除外。期間持續散播與金秀賢相關的不實資訊。不僅如此，橫豎更在頻道中不斷上傳金秀賢的照片、影片（包含臉部與身體畫面），甚至私信與訊息等，嚴重侵犯當事人隱私與名譽。面對這種行為，當前唯一的解決方式就是透過嚴格的司法調查與懲處。

4.此外，針對橫豎長期聲稱「金秀賢與已故金賽綸在其未成年時期便開始交往」的虛假指控，Gold Medalist已多次提出充分反駁。然而橫豎仍持續以偽造的證據與照片為依據散播謠言，對此Gold Medalist將再次整合並提出所有證據，嚴正駁斥橫豎的不實主張，強調「金秀賢與已故金賽綸在其未成年時期交往」的說法完全不是事實。

5.Gold Medalist鄭重表示，針對橫豎日後任何形式的不實言論與違法行為，將秉持原則、依法採取強硬應對，決不姑息。

以下為Gold Medalist針對《橫豎》提出的證據一一反駁：

▲公司聲明。（圖／翻攝自韓網）



1.滑雪照片

橫豎主張：2015～2016年期間

反駁：當天是與Gold Medalist職員們一同出遊的日子，有2020年1月22日拍這的全體合照為證

2.貼臉親暱照

橫豎主張：金賽綸16歲、國三時期

反駁：是2019年後，金賽綸20歲（韓國年齡）時期

▲公司聲明。（圖／翻攝自韓網）

3.裸下身洗碗照

橫豎主張：因金秀賢的態度而不得已公開，再不承認與未成年交往就再曝光其他照片

反駁：金賽綸於2020年1月才搬至此房，該照片為2020年，並非未成年時期。

4. 疑似是金秀賢但未露臉的公寓電梯照

橫豎主張：金秀賢經常前往該公寓，遺屬們當時雖反對金賽綸與年紀差距過大的金秀賢交往，但金秀賢仍持續接近未成年的金賽綸。

反駁：照片中男子非金秀賢，他沒去過金賽綸在日山的家。「趁家人不在時上門」是遺屬的虛偽主張。

▲公司聲明。（圖／翻攝自韓網）

5.辣雞湯

橫豎主張：「與未成年在晚上11點20分喝燒酒？是人嗎？讓未成年喝酒？確定只有這樣嗎？」

反駁：確實是2018年6月拍攝，地點在金秀賢與家人同住的聖水洞公寓，金賽綸在金秀賢休假期間來家裡玩，金秀賢家人也在，當時兩人並非戀人關係。

6.巴黎情趣內衣影片、明信片

橫豎主張：金賽綸高三時收到的

反駁：金秀賢在2019年11月前往巴黎旅行時拍攝的影片以及寄出的明信片，2019年金賽綸已經20歲（韓國年齡）。

▲公司聲明。（圖／翻攝自韓網）

7.另一貼臉照與熟睡照

橫豎主張：「這不是你（金秀賢）的床嗎？不是你的枕頭嗎？誰拍的？」

反駁：該照片日期為2019年12月14日在首爾林散步後拍的，當時金賽綸已經20歲（韓國年齡）、大一。

8.親臉照

橫豎主張：這根本是未成年的臉蛋，與未能年親吻就是性犯罪

反駁：這張照片是2019年12月24日聖誕夜的約會照，已經成年。

▲公司聲明。（圖／翻攝自韓網）

9.橫豎公開的對話截圖

橫豎主張：要求抱睡，若非交往的關係，到底是何關係？當時金賽綸才17歲。

反駁：金秀賢並未曾在2016年傳送過這種訊息，因此該對話推測為其他人，抑或是捏造的證據。請向調查機關提交原檔數據。

10.橫豎公開的2018年對話，內容為金秀賢放鳥金賽綸

橫豎主張：男人出軌時會做出的行為，國三時假裝愛很深，之後就冷掉了，高中生已經太老嗎？

反駁：確實是金秀賢與金賽綸的對話，2018年4月金秀賢獲得2周期間的休假，雖然與金賽綸傳訊息，但雙方並未見面，也並非交往關係，2019年夏天才開始交往。

此外，記者會上金秀賢主張金賽綸僅以藝人身分活動，並未參與選秀、指導，以及身為戀人不可能講錯合約期間、兩人年齡差距等公開圖片，公司也在此次聲明中一同釋出。