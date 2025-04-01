ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一堆同行陷逃稅風波…朴河宣為了繳稅「貸款、解定存」：壓力蠻大

記者劉宛欣／綜合報導

近來不少南韓藝人捲入逃稅風波，女星朴河宣1日登上廣播節目《兩點的約會 安英美的時間》，分享了她獲得模範納稅者總統表彰的原因以及她繳稅的過程，表示：「這不容易。我甚至解了我的定存，還申請了貸款來繳稅。這樣堅持了幾年，最後才獲得表彰。」

▲朴河宣分享成為模範納稅者的心情。（圖／翻攝自朴河宣IG）

▲朴河宣為了繳稅，不惜貸款、解定存。（圖／翻攝自朴河宣IG）

朴河宣分享自己成為模範納稅者的心路歷程，被問及感想時，她說：「雖然壓力很大，但同時也感到非常自豪。現在我接受了這一切，並抱持著賺得多就繳得多的想法。」吐露了真實的心情，她接著透露：「但其實獲獎，連車馬費都沒有。只是獲得表彰狀而已，但那個獎狀真的很漂亮。」還笑著說：「我記得小時候，爺爺當兵期間也拿過表彰狀，現在我也拿到，心情真的非常好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴河宣分享成為模範納稅者的心情。（圖／翻攝自朴河宣IG）

▲朴河宣分享成為模範納稅者的心情。（圖／翻攝自朴河宣IG）

近期，南韓演藝圈頻頻爆出與稅務爭議，對「稅務風險」的警覺性也在持續上升。無論是藝人還是個人媒體工作者，都成為國稅局稅務調查的對象，引發了業界的討論。爭議主要源於高收入的藝人和創作者透過成立個人公司進行稅務處理所產生的結構性漏洞，以及法律解釋上的差異。專家們一致認為，應藉此機會，針對稅務標準、制度進行全面的重新整頓。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

推薦閱讀

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

車震到一半「誤踢排檔」！滑出巷口被路人敲窗　女星急遮：看得到

車震到一半「誤踢排檔」！滑出巷口被路人敲窗　女星急遮：看得到

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼！超羞畫面全放送 節目急P來不及了

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼！超羞畫面全放送 節目急P來不及了

金秀賢粉底液登熱搜！「帶妝髮狂哭30分鐘」脫妝了　浮粉崩壞照瘋傳

金秀賢粉底液登熱搜！「帶妝髮狂哭30分鐘」脫妝了　浮粉崩壞照瘋傳

Lucas黃旭熙宣佈台灣出道！　接下戲劇處女作告白：很愛很愛台灣

Lucas黃旭熙宣佈台灣出道！　接下戲劇處女作告白：很愛很愛台灣

金秀賢被自己打臉！對話截圖「藏未成年交往鐵證」　金賽綸當年僅15歲

金秀賢被自己打臉！對話截圖「藏未成年交往鐵證」　金賽綸當年僅15歲

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿

直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿

趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

車震到一半「誤踢排檔」！滑出巷口被路人敲窗　女星急遮：看得到

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼！超羞畫面全放送 節目急P來不及了

金秀賢粉底液登熱搜！「帶妝髮狂哭30分鐘」脫妝了　浮粉崩壞照瘋傳

Lucas黃旭熙宣佈台灣出道！　接下戲劇處女作告白：很愛很愛台灣

金秀賢被自己打臉！對話截圖「藏未成年交往鐵證」　金賽綸當年僅15歲

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朴河宣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一堆同行陷逃稅風波…朴河宣為了繳稅「貸款、解定存」：壓力蠻大
  2. 東洋乳神天木純宣布引退！10hrs後反轉稱「愚人節玩笑」惹怒粉絲
  3. 被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切
  4. 獨家／前女團成員爆拍戲遭排擠　幕後主使者「竟是八點檔女星」
  5. 金秀賢自爆？記者會「對話分析藏端倪」《橫豎》嘲笑：你傻子嗎
  6. 胡歌爆升格當二寶爸！　被目擊九華山「還願」網祝福：湊成了好字
  7. 文化幣看國片「送200點」！連續6個月回饋雙倍　4月片單一次看
  8. Andy媽心疼兒子擔心到暴瘦！　首次現身發聲「眼淚流好幾次」
  9. 主演電影才剛上映　超大咖《鬼滅》女神震撼宣布「暫別演藝圈」
  10. 麗紅真的回來了？江祖平驚喜回歸《願望》　神秘身世爆網友討論潮

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366