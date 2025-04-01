一堆同行陷逃稅風波…朴河宣為了繳稅「貸款、解定存」：壓力蠻大

記者劉宛欣／綜合報導

近來不少南韓藝人捲入逃稅風波，女星朴河宣1日登上廣播節目《兩點的約會 安英美的時間》，分享了她獲得模範納稅者總統表彰的原因以及她繳稅的過程，表示：「這不容易。我甚至解了我的定存，還申請了貸款來繳稅。這樣堅持了幾年，最後才獲得表彰。」

▲朴河宣為了繳稅，不惜貸款、解定存。（圖／翻攝自朴河宣IG）

朴河宣分享自己成為模範納稅者的心路歷程，被問及感想時，她說：「雖然壓力很大，但同時也感到非常自豪。現在我接受了這一切，並抱持著賺得多就繳得多的想法。」吐露了真實的心情，她接著透露：「但其實獲獎，連車馬費都沒有。只是獲得表彰狀而已，但那個獎狀真的很漂亮。」還笑著說：「我記得小時候，爺爺當兵期間也拿過表彰狀，現在我也拿到，心情真的非常好。」

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▲朴河宣分享成為模範納稅者的心情。（圖／翻攝自朴河宣IG）

近期，南韓演藝圈頻頻爆出與稅務爭議，對「稅務風險」的警覺性也在持續上升。無論是藝人還是個人媒體工作者，都成為國稅局稅務調查的對象，引發了業界的討論。爭議主要源於高收入的藝人和創作者透過成立個人公司進行稅務處理所產生的結構性漏洞，以及法律解釋上的差異。專家們一致認為，應藉此機會，針對稅務標準、制度進行全面的重新整頓。