獨家／前女團成員爆拍戲遭排擠　幕後主使者「竟是八點檔女星」

記者蔡琛儀／專訪

台語歌手蕭玉芬是前女團「南台灣小姑娘」成員，日前加盟豪記唱片推出新專輯《愛的故事》。除了歌唱事業，外型甜美的蕭玉芬以前也曾零星參演過戲劇，不過她卻透露之前演出某部在海外拍攝的電影，莫名其妙被當時還是新人的某女演員在背後「衝康」。

▲▼ 蕭玉芬曾是「南台灣小姑娘」成員。（圖／記者黃克翔攝）

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她表示，在拍攝期間，她原本和另一位也頗有知名度的女星在片場非常聊得來，結果對方有一天突然開始冷落她，蕭玉芬當時沒想太多，直到電影拍完回台灣一個月後，該名女星耐不住氣，直接打電話問她：「玉芬，你是不是有講我什麼？」此時蕭玉芬才得知被人悄悄在背後捅刀，當下直接在電話中和對方講開，現在偶爾還會保持聯絡。

而該女星在得知亂造謠的女演員身份後，還直接打電話去質問這名女演員，蕭玉芬最後也作罷，被問到該名造謠女星身份，蕭玉芬不願透露，僅表示對方很紅但不資深，跟自己年紀相仿，近年曾演過八點檔，事件後她認為已經過去，選擇不計較，「後來我上節目遇到這個人，還有跟她聊幾句、換LINE。」

▲ 蕭玉芬是童星出身。（圖／記者黃克翔攝）

蕭玉芬是童星出身，從小被灌輸「吃虧沒關係，不要計較」的觀念，也坦言小時候很容易對他人掏心掏肺，把大家都當好人，但也因此吃虧，像是有一次她和某位歌手剛認識，對方活潑健談，讓她忍不住講很多，其中還聽了對方講另一位藝人的壞話「結果後來看到他去那個人（被說壞話的藝人）的臉書按讚，我就很疑惑。」讓她後來對大部分圈內人都有了戒心，身邊最要好的閨蜜都是圈外人。