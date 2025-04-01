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胡歌爆升格當二寶爸！　被目擊九華山「還願」網祝福：湊成了好字

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名男星胡歌近日被拍到攜家人現身安徽九華山，有網友爆料，他們此行是為了「還願」，因為老婆懷了二胎，且是兒子。胡歌當天看起來神采奕奕，心情十分不錯。同行的兩歲女兒「小茉莉」也成為焦點，據目擊者形容，小茉莉乖巧可愛，奶音讓人融化，不少粉絲紛紛留言恭喜胡歌，讚他在事業與家庭上都堪稱人生贏家。

▲胡歌被拍到現身九華山。（圖／翻攝自微博）

▲胡歌被爆料已經升格當二寶爸。（圖／翻攝自胡歌工作室微博）

事實上，關於胡歌迎二胎的消息早有跡可循。2024年底，就有網友在飛機上目擊胡歌與妻子黃曦寧同行，當時黃曦寧的孕肚已經相當明顯，2月又有網友爆料黃曦寧已在海口一家私人醫院順利產下兒子。此次胡歌前往九華山，便被認為是為了感謝神明保佑。現年42歲的胡歌正值事業巔峰，家庭生活也愈加圓滿，粉絲對此送上滿滿祝福，讚他已經「湊成好字」。

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▲胡歌被拍到現身九華山。（圖／翻攝自微博）

▲胡歌被拍到現身九華山。（圖／翻攝自微博）

不久前，胡歌受訪提及死亡話題，坦言進入人生後半段，需提早做好準備，言論一度引發外界猜測他健康出現問題。對此，胡歌澄清只是有感而發，並透露自女兒出生後，讓他更加珍惜與家人的時光，表示：「我想多陪伴她，看看她過得好不好。」此外，他也感嘆當父親的時間有點太晚，恨不能早幾年享受這種時光。

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