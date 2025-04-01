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侯昌明差點沒命　器官出問題三個月公布病情

記者葉文正／台北報導

養生節目《節氣保健室》將於2025年4月初隆重登場，由侯昌明擔綱主持，以二十四節氣為主軸，帶領觀眾探索健康生活的正確觀念。侯昌明回憶28歲時曾因為全心投入工作，結果罹患了胃潰瘍，吃了快三個月的藥才恢復，侯昌明說: 「那時年輕，工作第一，颳風下雨都不管就是拚命幹活，壓力過大與飲食不規律，罹患了胃潰瘍，從那之後我就告訴自己，不管多忙，飲食一定要規律，不能讓胃空著磨。」

▲侯昌明透露28歲時嚴重胃潰瘍 影響他日後生活習慣。（圖／節目提供）

▲侯昌明透露28歲時嚴重胃潰瘍 影響他日後生活習慣。（圖／節目提供）

《節氣保健室》首集聚焦過敏議題，侯昌明透露他和老婆曾雅蘭都鼻子過敏，沒想到女兒也有，而且很嚴重，他回憶女兒高中時曾跟他說：「爸爸，我這輩子不知道什麼叫呼吸新鮮空氣，每天早上起床鼻子都是塞住的沒通過。」醫生診斷後發現，女兒因輕微戽斗導致鼻塞，夜間只能用嘴呼吸，少了鼻腔纖毛過濾細菌的功能，容易引發上呼吸道問題。侯昌明感嘆，這些小毛病看似無礙，卻可能埋下健康隱患，也因此讓他更期待透過節目探討類似議題，幫助觀眾找到解決之道。

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▲侯昌明透露28歲時嚴重胃潰瘍 影響他日後生活習慣。（圖／節目提供）

▲侯昌明主持新節目。（圖／節目提供）

對於《節氣保健室》，侯昌明抱持高度期許。他觀察到，現代人常因忙碌、壓力大而忽略健康，慢性疾病甚至有年輕化趨勢。「很多人吃飯不正常，回家也放鬆不了，身體問題越來越多。」他希望節目能提供預防與醫療的正確資訊，讓健康觀念從小累積。他舉例，岳母60多歲從未做過健康檢查，只因害怕面對結果，「這種想法很普遍，但不對。」侯昌明強調，《節氣保健室》將以節氣為引，教導觀眾如何看待身體變化，並建立正向的健康認知。

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