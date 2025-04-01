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曾國城挺佼炎上「遠赴澳洲避風頭」　連丟代言主持又陷#MeToo危機

【神隱再爆摸大腿】曾國城挺佼炎上再陷#MeToo危機　遠赴澳洲避風頭

▲曾國城因疑似力挺黃子佼復出而遭到炎上，接連丟了代言及主持棒，更是惹得一身腥。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

因挺黃子佼而致工作遭遇亂流重擊的曾國城，近日心情大受影響。根據本刊接獲進一步的消息，業力爆發的曾國城近期可能再陷#MeToo危機，手上尚有4個節目的他，傳出打算休假半個月，赴澳洲娘家避風頭。

近期，曾國城受訪時，遭指力挺黃子佼復出而遭到炎上，接連丟了代言及主持棒，加上網友挖出藍心湄曾上節目爆料，他酒醉強吻陶晶瑩的黑歷史，負面消息接連爆出，其實曾國城原本不太在意，認為新聞風頭上只要忍一下就雨過天晴，沒想到反彈聲浪卻越滾越大。

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【神隱再爆摸大腿】曾國城挺佼炎上再陷#MeToo危機　遠赴澳洲避風頭

▲黃子佼因#MeToo後淡出演藝圈，日前二審結束後，他在上車前突然轉身向媒體鏡頭，90度鞠躬5秒鐘。（圖／鏡週刊提供）

於是傳出他規劃要到澳洲休假半個月，一方面避避風頭，另一方面休養兼散心。之所以會選澳洲，則因地利之便，他的老婆劉晏鈴（Kate）是澳洲華僑，從2005年兩人結婚以來，每年過年時間，曾國城都會帶著劉晏鈴及兩個小孩一起回到澳洲雪梨與老婆家人團聚，且相聚的時光總是特別放鬆寫意。

【神隱再爆摸大腿】曾國城挺佼炎上再陷#MeToo危機　遠赴澳洲避風頭

▲曾國城每年都會陪澳洲籍華僑老婆回娘家度假，南半球的悠閒氛圍，總讓他意猶未盡。（圖／華視提供）

鮮少提私生活的他曾透露，每次全家人回澳洲度假，一家四口從住宿、機票加上吃喝就得花費至少百萬元，但他的岳父、岳母家族都喜歡戶外活動，經常遊歷雪梨的海灘景點，南半球的悠閒氛圍，總讓他意猶未盡，一度不想復工；據悉，曾國城雖身經百戰，但如今對於外界的風風雨雨，難免感到心累，與其困在炎上之中不可自拔，不如飛往澳洲享受燦爛的陽光。

【神隱再爆摸大腿】曾國城挺佼炎上再陷#MeToo危機　遠赴澳洲避風頭

▲曾國城（後排右）與妻子劉晏鈴（前排左）育有一男一女，一家四口幸福美滿。（圖／翻攝自曾國城臉書）

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