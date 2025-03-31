丁寧聲援「司法重判性剝削虐童案」　被問創意私房：在美國很嚴重

記者黃庠棻／台北報導

女星丁寧在2010年與美國籍丈夫馬修結婚，育有1女2子，她也不時會在社群平台分享日常，對於一直以來的Metoo事件也相當關注，日前她發文痛批創意私房，寫下「懇請司法重判！請司法真的負起保護孩童的責任！請重判請重判，敬請重判！」今（31）日出席新片首映，她再度被問及此事，也大方回應。

▲丁寧出席《刺心切骨》電子聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

丁寧日前在社群網站上發文「對於有關『給加害者一次機會』這個說法，我覺得沒有人有資格說這句話，因為你不是受害者。再來，我覺得任何加害者都沒有權利要求大家原諒他，說聲對不起或判刑並不代表你就有這個機會，讓別人原諒你。這只是你對你做錯的事，負起最淺最淺的基本誠意而已。你要很努力很努力的贖罪，很努力很努力地做些什麼，來為你犯的錯負起責任。」

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▲丁寧日前發文談及兒少性犯罪一事。（圖／翻攝自Facebook／丁寧 Ding Ning）

對於兒少性犯罪一事，丁寧也多次強調「懇請司法重判！請司法真的負起保護孩童的責任！請重判請重判，敬請重判！」、「虐童零容忍」、「性剝削零容忍」。而丁寧今（31）日與主演劉修甫、曹佑寧出席電影《刺心切骨》訪談，也被問及此事。

▲曹佑寧、丁寧、劉修甫出席《刺心切骨》電子聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

對此，丁寧被問及是否認為應該要公開「創意私房」裡的高級會員身份，她表示「我只要想到有這麼多孩子，現在正在經歷這些事情，我這些身體的操累算什麼？他們千萬分之一的痛苦吧，不，連邊都沾不上。」她也強調「這件事全台灣人都很關心，因兒少他們是未來主人翁，希望國家要有更好的司法機制保護，這樣的事情如果在美國會很嚴重，不要只是憤怒，希望這波憤怒變成力量。」

▲丁寧談及創意私房。（圖／記者周宸亘攝）