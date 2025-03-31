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快訊／金秀賢遭指戀童癖爆哭！「拿科學鑑定打臉」：2016年抱抱睡訊息造假

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢31日召開記者會，他全盤否認網路上的謠言，「我跟金賽綸沒有未成年時交往，還有公司逼債也不是事實」，講到一半情緒失控，一度爆哭啜泣，為了證實自己所言為真，他把金賽綸生前的對話一一修改出錯誤之處，並表示《橫豎》曝光的2016年男女對話KakaoTalk內容為造假，交給科學相關機構後鑑定為2016年與2018年對話人物不同。

▲金秀賢爆哭。（圖／達志影像／AP）

▲金秀賢蒙受21天的冤屈，31日首度出面。（圖／達志影像／AP）

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金秀賢蒙受21天的冤屈，31日首度出面，並把所有疑點一次講清楚，他這段時間遭指戀童癖、殺人犯忍不住委屈痛哭，並一一指出時間點錯誤之處，首先，金賽綸被公開的對話寫下2016年開始交往，實則為2019年，網路上暗指他的年齡造假，但他也重新解釋兩人的年齡差只有12歲，以及簽約公司無償訓練新人都不是事實。

▲▼▲金秀賢鞠躬。（圖／達志影像／AP）

▲▼▲金秀賢鞠躬。（圖／達志影像／AP）

▲▼▲金秀賢鞠躬。（圖／達志影像／AP）

▲金秀賢拿出科學證據打臉，表示2016年抱抱睡訊息為造假，背景畫面為相關資料。（圖／達志影像／AP）

最重要的是，《橫豎研究所》曝光的2016年男女對話KakaoTalk內容，金秀賢對金賽綸表示「好想你」、「想要親親」、「想要抱著妳睡」。金秀賢公司把KakaoTalk內容交給了科學相關機構鑑定，結果為「對話的當事人、時間點全都是造假的」，因此2016年與2018年的對話當事者為不同人，2016年的對話為造假。

面對記者大喊「金秀賢，你跟金賽綸何時第一次、在哪裡見面可以說一下嗎？」、「這個可以說一下吧」，但金秀賢並未回答相關問題，隨即結束了記者會。

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