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貝克漢舊帳被重提　前助理堅稱22年前有過婚外情

大衛貝克漢（左）與維多莉亞（右）從頭到尾都否認芮貝卡單方面的說法，儘管在紀錄片《貝克漢》訪談中承認，大衛在西班牙球隊效力的日子，是生活當中最不快樂的時刻。（Netflix提供）

▲大衛貝克漢（左）與維多莉亞（右）從頭到尾都否認芮貝卡單方面的說法，儘管在紀錄片《貝克漢》訪談中承認，大衛在西班牙球隊效力的日子，是生活當中最不快樂的時刻。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

20多年前曾跟大衛貝克漢（David Beckham）傳過緋聞的前任助理芮貝卡盧斯（Rebecca Loos），日前接受澳洲新聞節目訪問，堅持自己從未撒謊、婚外情是真的，儘管貝克漢對此事抱持嗤之以鼻的態度。

貝克漢2003年到西班牙替皇家馬德里球隊效力後不久，就傳出與當時的助理芮貝卡盧斯有婚外情，在2004年芮貝卡接受媒體訪問，表示他們前後維持了5個月的關係。但是貝克漢本人始終否認到底，他當時說：「事實很簡單，我的婚姻非常幸福，我有一個很棒的老婆跟兩個很特別的小孩。任何第三者都無法改變這一點。」

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但是芮貝卡盧斯始終堅持自己的說法才是對的，她表示身為貝克漢的助理，自己是對方早上第一個見到、也是晚上睡前最後見到的人。在澳洲媒體的訪問中，她重申自己的說法，表示大衛貝克漢趁老婆維多莉亞（Victoria）出城時，邀請她一起上飯店時，最後她就同意了。芮貝卡回頭看，「我覺得我是中了他的佈局，2個星期過後我們一起參加羅納多（Ronaldo）的生日派對，人家身邊換了一個漂亮的模特兒，我的感覺是，『喔，這對我真的很難熬。』我內心想著，『我不明白怎麼會這樣。』之後我恍然大悟，我只是被玩弄的人。」

芮貝卡盧斯表示多年以來，她對自己的說法從來不曾退縮過，「我想要起身對抗他們夫妻檔是需要非常大勇氣，我一直堅持事實。我沒有誇張過，我也沒有撒謊。為什麼？因為我要面對的是在大眾傳播業最有影響力的一對夫妻，他們擁有的金錢足以打點最棒的公關、最好的律師。而我所堅稱的一切都是真相。」

儘管大衛貝克漢始終否認了芮貝卡的說詞，但2023年在Netflix紀錄片《貝克漢》，妻子維多莉亞談到大衛轉到西班牙球隊時，「是我人生當中最不快樂的時刻。感覺全世界都在對抗我們。說實話，我們也在互相對抗中。」大衛說，「有一些難以處理的可怕事情。這是我跟維多莉亞頭一次在婚姻中承受這種壓力。每次我們醒來，都覺得還有別的事情，我想當時我們都覺得，不是在失去對方、而是處在溺水的狀態。」從頭到尾，他們還是沒有提到芮貝卡。至於多年過去，芮貝卡又翻舊帳，他們依然對此沒有任何評論。


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