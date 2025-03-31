楊一展「背叛連炳發」黑化演技驚呆網　聯合反派陳澤耀涉人口販賣

記者黃庠棻／台北報導

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》開播以來好評不斷，28日播出第七、八集，口碑依舊話題滿滿，收視再度飆升，在Hami Video已連續三週登上戲劇榜冠軍，愛奇藝國際版衛冕台劇第一寶座，公視＋亦表現亮眼，新註冊會員人數位居所有節目之冠。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後收到許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）



《The Outlaw Doctor 化外之醫》日前播出由連炳發飾演的整型外科醫師范文寧，為了解決失聯移工就醫的困境，也為了籌措醫療費以救治母親，和楊一展飾演的人力仲介公司老闆劉天誠，一起將仲介車改裝為「行動醫療車」。

在神經外科醫師鄭琬平（張鈞甯飾）和「威大第一美」資深護理師林靜鈺（蔡亘晏飾）的主動加入後，四人組成隨Call隨到、使命必達的行動醫療小隊，在各種情況危急的當下，四個人合作無間解決醫療難題，成為上週播出收視最高點！甚至有網友興奮地表示「好像什麼特工一起出任務！」

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後收到許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

馬來西亞演員陳澤耀在電影《富都青年》跟吳慷仁兄弟倆手足情深令人動容，憑藉內斂敦厚的演技，近年在台闖出名號，他在《The Outlaw Doctor 化外之醫》首度挑戰反派角色，不停瘋狂邪笑，露出令人不寒而慄的神情，再次展現精湛的演技。

陳澤耀也為影集展現超強語言天份，他表示看到劇本大綱後就下定決心專注學習各種語言，除了原本熟悉的中、英文，陳澤耀上網自學越南語「學了一到十的越南語發音，還學了『早安』等打招呼用語，還有一些我喜歡的越南食物名字，這樣就可以與劇中其他角色拉近彼此的距離，差點連泰語也學了。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後收到許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演人力仲介公司老闆劉天誠，負責接應外籍移工的各種事務，在演出前和劇組深度參與人力仲介的田調，為了貼近角色努力增肥8公斤，而昔日曾在美國生活的楊一展，英文腔調本來很標準，為符合角色需求更特別練習台式英文，在劇中為「發哥」連炳發飾演的范文寧安排非法醫療失聯移工的工作，是范文寧有情有義的好友。

在日前播出的集數中，楊一展竟然黑化聯合反派角色陳澤耀涉嫌人口販賣，播出後更有網友給予楊一展的演出高度評價「此次挑戰有別於以往的偶像角色，遊走於法治邊緣，演技超精湛！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後收到許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

值得一提的是，和陳澤耀有不少對戲的「搖滾教父」黃大煒，出道將近40年，影集處女秀獻給了《The Outlaw Doctor 化外之醫》，劇中化身一位經營醫療器材代理進口的企業家祚家群，同時也是關注移工議題的慈善家，在移工圈赫赫有名。

在日前播出的集數，揭露原來黃大煒漠視陳澤耀操控的人蛇集團，反派演出更是讓觀眾為之一亮。黃大煒過去長年專注於音樂創作，首次挑戰演出影集，從未想過自己會踏入演員領域「我一直覺得演戲是完全另外一個藝術，不是說我想試試看就可以怎麼樣，沒有那麼簡單。」黃大煒更親自創作並演唱片尾主題曲〈The Way I Feel〉，呼籲更多觀眾一起來關注影集和背後的議題「這世界真的需要多一點愛，沒有仇恨對立、沒有漠視歧見！」