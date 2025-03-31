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快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢31日即將在飯店舉辦記者會，風波延燒21天以來，他首度面對大眾親自發聲，而爆料單位《橫豎研究所》也在稍早於YouTube頻道正面對決，表示將到現場直擊，並以標題痛罵「性犯罪者金秀賢的記者會」，雙方即將第一次正面交戰！

▲▼快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲《橫豎》預告15點半將直衝金秀賢記者會現場。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

女星金賽綸於2月輕生，家屬把爆料證據全交給政論節目《橫豎研究所》，他們連日以來放出金賽綸生前與金秀賢的對話、貼臉合照等，並不斷嗆聲男方牽扯N號房的犯罪行為，還與未成年時期的金賽綸交往，但是金秀賢方面始終只有透過公司Goldmedalist發聲。

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躲了21天，金秀賢終於出面面對，即將於台灣時間31日下午15點半出現舉辦記者會，但前提是現場不准記者發問，過去朴有天、鄭俊英開記者會時也是採取此模式，針對禁止發問的規定，目前已經遭到大批韓媒痛罵「有搞懂記者會的意義嗎」。

▲▼金秀賢　雪莉　韓智恩　real。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲電影《Real》大尺度拍攝畫面爭議狂燒。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

金秀賢風波延燒越來越大，除了金賽綸疑似遭他逼債走上絕路，他更被懷疑在女方未成年時便已經交往。如今又扯出案外案，當時他開拍電影《Real》時，導演除了突然替換成李沙朗之外，雪莉的床戲更疑似是現場加戲，女方迫於無奈之下拍攝，引起極大爭議。

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