黃明志泰國拍MV實況全曝光！　遭員工怒嗆：太難，辦不到

記者吳睿慈／綜合報導

音樂鬼才黃明志再度驚喜出招！他的最新歌曲〈Company Trip〉是一首專為公司員工量身打造的歌曲，也是一場充滿歡樂與挑戰的員工旅遊紀錄。他透過這支MV首度開箱「The Geebai Team」（擊敗人團隊）的幕後陣容，員工難得展現歌唱才華，卻也因為太困難，遭到員工怒嗆：「這太難，辦不到！」

▲黃明志日前員工旅遊前往泰國，為團隊創作歌曲〈Company Trip〉，留下難忘的珍貴旅程紀錄。（圖／亞洲通文創提供）



黃明志身為公司老闆，不僅肩負每位員工的生計，更將「工作狂」與「金牛座」特質發揮到極致，連員工旅遊都變成創作靈感，為團隊創作歌曲〈Company Trip〉，留下難忘的珍貴旅程紀錄，但此舉也引來「擊敗人團隊」的牢騷抱怨，他們直接開嗆黃明志：「這太難！辦不到。」

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進錄音室前，黃明志坦言：「這次真的是史上最大挑戰，因為每個人都是第一次錄音，可能會錄超過24小時！」在錄製過程中，由於員工們反應各異，有些興奮投入，有些則小心翼翼，直到錄音完成後，大家便正式啟程，展開泰國清邁的員工旅遊。

▲黃明志挑戰員工也開唱，對嘴成最大挑戰。（圖／亞洲通文創提供）



拍攝MV時，對嘴唱準成了最大挑戰，每錄完一段，黃明志都會問：「有沒有唱錯？」成了對員工誠實考驗的時刻，由於有些人沒背熟歌詞，導致頻頻NG，不僅拖慢進度，也引發眾怒。最後，團隊公認裡公認「老鼠屎員工」成為大家的箭靶。

▲黃明志帶員工前往泰國旅遊六天五夜。（圖／亞洲通文創提供）



MV裡也放出晚上的慶功宴的重要場景，員工們在歡樂的氛圍中開懷暢飲、放聲高歌，所有珍貴片段都被完整收錄。黃明志表示：「這趟六天五夜的GB團隊員工旅遊真的不簡單，感謝各個單位的贊助，讓團隊在泰國北部玩很大。歌曲〈Company Trip〉已在YouTube頻道上架播出。