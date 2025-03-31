金秀賢今15:30現身！「禁媒體提問」說完就走人　21天跌落神壇全紀錄

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢爭議纏身，自3月10日首度遭已故女星金賽綸家屬爆料後，形象可說是跌到谷底，30日宣布他將於台灣時間31日下午3點半親自現身，但記者會禁止媒體提問，引發部分韓媒不滿。《ETtoday》也整理了事發至今21天來的來龍去脈，一次看懂兩人的恩怨情仇。

▲金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

【3月10日】

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．金賽綸阿姨透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開抨擊金秀賢，指控兩人在金賽綸未成年時交往6年，但金秀賢在女方酒駕後，逼迫償還7億韓元債務且拒絕溝通，導致金賽綸想不開走上絕路。

．金秀賢公司否認：Gold Medalist發表聲明，駁斥所有指控為虛假消息，並表示將採取法律行動。

【3月11日】

．「橫豎研究所」公開2016年金秀賢親吻16歲金賽綸的照片，並曝光金賽綸向金秀賢求饒的簡訊截圖，引發輿論熱議。金秀賢公司再次否認：「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施」。

【3月12日】

．韓網流出金秀賢閉眼將嘴唇嘟向金賽綸的親密照。韓國媒體Dispatch（D社）證實金秀賢與金賽綸曾交往，稱金秀賢公司回應逼債問題：「有跟她說過『等妳有收入或有餘的時候再還』。」

．「橫豎研究所」晚間公開金秀賢服兵役期間寫給17歲金賽綸的情書，金賽綸阿姨怒斥當年是金秀賢猛力追求，家人發現時已來不及，心疼金賽綸為愛委曲求全，金秀賢卻拒絕承認，「比殺人犯還可惡！」

【3月13日】

．經紀公司三度否認：Gold Medalist重申立場，否認未成年交往的指控。

．「橫豎研究所」晚間反擊，再公開親密照，聲稱掌握大量證據，包括上千張親密照，要求金秀賢道歉，否則將陸續公開更多內容。

【3月14日】

．金秀賢改口認愛：承認金秀賢與金賽綸於2019年夏天開始交往，但強調當時女方已成年，否認未成年交往，服兵役期間寄給金賽綸的信件，只是寄給親近友人的信件之一。

．金賽綸母親出面控訴金秀賢公司造謠、散布假新聞，以及YTR李鎮浩等網路獵巫者惡意攻擊，導致金賽綸飽受網路霸凌，最終輕生身亡。

【3月15日】

．公司GOLDMEDALIST苦情喊話表示想要親自見金賽綸媽媽，「想要充分地說明原委。」

．化妝品品牌Dinto態度180度大轉彎，宣布終止與金秀賢的代言合約。

．「橫豎研究所」再公開金秀賢在金賽綸家沒穿褲子洗碗的照片，金賽綸家屬提出7大要求，包括金秀賢承認未成年交往、索要7億債務等行為，但最終都只是想要得到道歉

【3月16日】

．金賽綸爸爸發聲明，否認金秀賢公司「發存證信函只是走程序」的說詞，「請停止這種隨意搬出『背信罪』來為自己行為辯護的幼稚行為。」並宣布提告YTR李鎮浩毀損名譽罪。

．金秀賢金賽綸私密照再＋1，網上流傳一對男女在家門口準備進屋的照片，拍攝時間點是2015年，直指這段男女就是金秀賢和金賽綸，當時金賽綸年紀為15歲。

【3月17日】

．家屬委託律師出面提告，再次指控金秀賢公司說謊，明明寄了第二次存證信函給女兒，還威脅金賽綸不准再上傳照片，卻對外表示「7億已經變成壞帳」，質疑李鎮浩可能是受金秀賢公司指使來抹黑金賽綸，「這是一場蓄意的殺人行為！」

．G-Dragon的綜藝節目《Good Day》宣布刪減金秀賢的出演部分。

．「橫豎研究所」公開第二封存證信函內容，並證實金賽綸帶金秀賢回家的照片是真的，家屬透露過去金秀賢常常趁著女方家人不在的時候出入，且交往時金秀賢要求金賽綸「用Telegram加密聊天」，就連徐睿知都曾是金秀賢公司掩蓋醜聞的犧牲品。

【3月18日】

．經紀公司Gold Medalist再發聲明反擊，並公開第二封存證信函，駁斥威脅指控，表示公司有到靈堂悼念金賽綸，而網上流傳金秀賢回金賽綸家裡的照片，男子並非金秀賢。

．家屬反擊：「我們只是希望能聽到一句道歉，但卻讓人失望。」宣布將照片進行數位鑑識分析（數位取證）。「橫豎」爆出金秀賢在金賽綸家中拍下伸出手幫金賽綸拍背的親密影片。呼籲金秀賢盡快認錯，否則就會繼續公開證據。

【3月19日】

．金秀賢第4支代言被撤，韓媒報導金秀賢在風波爆發後，都待在家人身邊靜養中，所有對外聲明都有跟他交叉核對後才發布。

．台灣統一超商主辦的高雄櫻花季表示金秀賢照樣來台：「企劃不變，照常進行。」並公布活動中獎人名單。

．YTR李鎮浩公開錄音檔反擊，聲稱金賽綸已婚還墮胎，釋出一段金賽綸今年1月初與新經紀公司高層的通話錄音，親口證實懷孕且墮胎。

．家屬轉變為強硬態度，原本只想求個道歉，但律師表示：「目前正在討論是否對Goldmedalist採取法律行動。」

【3月20日】

．金秀賢代言再-1，Jo Malone宣布不再續約。

．金秀賢公司宣布提告金賽綸遺屬，更對「橫豎研究所」營運者公開脫褲洗碗照一事，以違反《性暴力犯罪處罰法》為由追究責任，「為了守護演員的名譽，不得已全面採取法律手段。」

．金賽綸家屬痛喊「金賽綸沒墮胎也沒結婚」，指控李鎮浩說謊，金母崩潰：「我真的沒辦法，如果我也去死，才能讓金秀賢跟李鎮浩結束嗎？」並寫了3張信件，透過直播公開。

．YTR李鎮浩再爆料金賽綸「脖子上有刀傷」，生前遭到美國老公家暴，情緒承受極大壓力。

【3月21日】

．金秀賢主演的新劇《山寨人生》宣布延後播出，官方表示「暫不上架」，韓幣600億（約台幣15億元）恐怕泡湯。

．李鎮浩對「金賽綸的阿姨」以及「橫豎研究所」提告，直言遭到抹黑。「橫豎」再度投下震撼彈表示「即將公開金秀賢的『變態大作』」，將比以往的爆料都還勁爆。

．金秀賢身心狀況曝光：承受極大心理壓力，在想起前女友同時內心充斥了悲傷、憤怒、孤獨與委屈等複雜情感，處於極度的挫敗感與困惑中。

【3月22日】

．已逝女星雪莉親哥突痛罵金秀賢，「你要從高處掉下來了，抓緊囉。」

．「橫豎研究所」稱手上有關金秀賢的「變態猛料」嚴重程度超越N號房，只是為了維護故人名譽和家屬感受才未公開。

【3月24日】

．金秀賢公司發聲，強調對「橫豎研究所」追加舉報金世義涉嫌恐嚇嫌疑，並駁斥「沒有那種（N號房）影片！」

【3月25日】

．金秀賢高雄櫻花季活動增添變數，市長陳其邁堅定呼籲主辦單位：「要『慎重考量』。」主辦單位7-11下午發文宣布活動取消。

．自稱是金賽綸前男友的K先生向媒體爆料，稱金賽綸之死與其家人冷漠態度及紐約丈夫有關，而非因金秀賢。爆出金賽綸自殘重傷送醫時，家人有接到聯絡但都沒有出現，「賽綸一直想逃到別處。」

．金賽綸紐約老公親自現身，證實兩人在年初瞞著雙方父母結婚，但在一起不到一個月，並沒有懷孕、墮胎，而由於遠距離等因素，兩人在金賽綸生前，已經著手開始辦結婚無效手續。金賽綸好友懷疑前男友李某是被金秀賢方威脅，指出金家人並非前男友指控的那般冷血，批評YTR李鎮浩確實讓金賽綸在生前陷入痛苦之中。

【3月26日】

．金秀賢公司說明不來台原因：「基於安全考量，金秀賢台灣品牌活動行程將延期。」強調活動是延期，而不是取消

．金賽綸老公表示金賽綸生前提過「有過交往6年的前男友」，這次承受著極大精神苦痛，之所以站出來發聲，是因為不能坐視謠言不管。

．金賽綸好友B爆出金秀賢交往期間養了小三、小四，且兩個劈腿對象還是大眾熟知的女藝人，讓金賽綸相當痛苦，但都因為對方承諾結婚而選擇撐過去。

【3月27日】

．金賽綸家屬委託律師開記者會，公開金秀賢2016年發訊息向金賽綸要求「親親」、「何時才能抱著妳睡」及疑似要求性關係等KakaoTalk調情對話，另外則曝光她生前遭到追債後，原本打算寫給金秀賢的信件，內文寫著「哥哥，你是我初戀，也是最後的愛，希望你不要躲著我...」

．「橫豎研究所」直播公開金秀賢2019年11月在巴黎喝酒後，傳給金賽綸的一段拍攝性感透視內衣褲的影片，還直喊「我不覺得丟臉」。

．金賽綸家屬對YTR李鎮浩追加提告跟蹤罪，並請求採取臨時措施。

【3月28日】

．雪莉哥哥再度貼出全黑文痛訴：「妹妹離開已經6年了，你玩弄她也6年了。接下來你將承受的痛苦也會是6年。別那麼快就崩潰。」並發出聲明要求金秀賢方對電影《Real》拍攝過程中，故意讓雪莉演出裸露床戲一事做出回應。

．「橫豎研究所」公開金秀賢與金賽綸的私密對話，金秀賢主動邀約：「別回家，來我這裡。」而對話時間是2018年4月13日，當時金賽綸就讀高二、未滿18歲，等於打臉金秀賢公司稱兩人2019年才交往的說詞。

【3月29日】

．對於雪莉哥哥指控妹妹被逼拍床戲，金秀賢公司僅回應：「正在確認中。」原導演李政燮首度發聲，透露多年來對此事深感痛苦。

．「橫豎」爆料直播稱，金秀賢與金賽綸交往期間，試圖追求一位知名女星，並以「紙條搭訕」，暗示這位女星是「大家都認識的人」，目前仍活躍於演藝圈，並與另一位知名男星交往。最後還扯入車銀優，稱車銀優當時未現身金賽綸的靈堂，指出其經紀人是「金秀賢的獵犬」。

【3月30日】

．雪莉哥哥疑似指控金秀賢意圖透過母親對自己施壓噤聲，「不跟我談，反而去跟媽媽打小報告，這樣很爽嗎？下男子（하남자，意指懦夫）東西。」

．金秀賢公司宣布31日下午3點半（台灣時間）出面開記者會，「首先，對於近日發生的種種事件造成大家的憂心，我們深感抱歉。因此，我們特別安排了這次機會，希望能當面向記者們說明情況。」但記者會不讓媒體提問。