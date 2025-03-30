GD開唱怕擾民「送周遭居民小禮物」　網曬照認證暖舉：很實用

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD）29、30日連兩天在高陽綜合運動場舉辦演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR Übermensch IN KOREA》，引發狂熱追星潮。而他在演唱會前夕，也特別向演出場地周邊的居民致贈禮物，引發熱議。

▲GD在首爾開唱，7月也將來台。（圖／視覺中國CFP）

有網友在28日於韓國論壇發文，表示自己是GD演唱會場館附近的居民，收到了來自GD的禮物。照片中，可以看到GD送的是一包20公升容量的垃圾袋，上面印有演唱會主辦單位的標誌，並附上文字寫道：「感謝各位居民的理解與配合。」此舉是為了事前向演唱會當天可能產生的噪音致歉，表達主辦方的誠意與關懷。消息傳開後，引網友紛紛表示「很貼心」、「是很實用的禮物」。

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▲GD送場館周圍的居民小禮物。（圖／翻攝自韓網）

此外，GD還計劃將此次演唱會收益中的韓幣3億元（約新台幣740萬元）捐出，用以協助近期大型山火災區的復原。他也透過所屬公司Galaxy Corporation表示：「希望這份療癒的力量能傳遞給所有因突如其來的災難，而失去生活基礎的民眾，真心祈願大家能夠早日康復。也對仍奮戰於災難現場與受災地區、努力參與復原工作的消防員與救援人員們，致上深深的謝意。」

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