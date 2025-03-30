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Energy重返大巨蛋！　挑戰「150人2400蹲」畫面超震撼

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy繼去年為中信兄弟開幕戰首度登上大巨蛋熱血獻唱後，今年再次為職棒應援，替中信兄弟2025年「進化 Evolution!」開幕系列戰再次帶來震撼開場，Energy為此次演出卯足全力，展現最高規格的大秀，除了舞台以植被設計與球場草地相呼應，有著「種下希望、延續生命力」的含義，更邀請超過100位舞者助陣，帶來氣勢盛大又磅礴的畫面。

▲▼Energy二度為中信兄弟應援。（圖／相信音樂提供）

▲Energy二度在台北大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

Energy開場與百位舞者帶來氣勢破表的〈二次西遊〉，這首歌也象徵著團結與希望，Energy說：「只要兄弟齊心，沒有什麼不可能的事！」接著帶來經典情歌〈某年某月某一天〉，演出結合燈光、雷射與視覺特效，讓大巨蛋天空灑滿星光，加上百人舞者手持著巨大球體共同打造地面星河，以及觀眾開啟手機燈環繞球場的閃耀星點，讓整座大巨蛋變成一整片的漫天星海。

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這次演出，Energy也首度在大巨蛋帶來〈星期五晚上〉嗨翻全場，並邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters、吉祥物「小翔」以及超過百位舞者一起熱血16蹲，破紀錄帶來近150人的「2400蹲」，為今夜的賽程帶來最狂熱的開幕秀，讓大巨蛋化身充滿自由與活力的嘉年華派對。

▲▼Energy二度為中信兄弟應援。（圖／相信音樂提供）

▲Energy二度為中信兄弟應援，嗨翻全場。（圖／相信音樂提供）

Energy除了將在4月5日於馬來西亞吉隆坡舉辦演唱會，也將推出首發新單曲〈同病相戀〉，將成為所有人的戀愛助攻特效藥，新歌將於3月31日數位發行。

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