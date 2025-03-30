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安心亞愛上理工宅男　「姐弟變情人」譜長短腳之戀認：是人生難關

記者黃庠棻／台北報導

影集《歡迎光臨 二代咖啡》播出後佳評如潮，每週驚喜卡司不間斷，今（30）晚最新劇情由安心亞、蔡昌憲飾演不同身分背景的咖啡廳常客，意外發展出「長短腳之戀」，當時兩人是戲劇上的初合作，搞笑個性一拍即合，卻也讓安心亞直呼面臨「人生最難的關卡」。

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

安心亞與蔡昌憲首度合作就發展出辦公室戀情，安心亞表示當時兩人尚未合作《牛車來去》，直呼「我們的第一場戲是在電梯裡相遇，昌憲要演出吃零食吃得很生動，他的喜感拿捏得很好，讓我瘋狂笑場，笑到不知道怎麼拍下去，根本是人生最難的關卡！」蔡昌憲也對這場戲印象非常深刻，回應「我要一邊吃零食一邊跟她說話，還要掌握電梯關門的時機，節奏其實很難抓。」

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

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▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

至於「長短腳」的戀愛組合，蔡昌憲倒是看得很開，他直說「其實我滿習慣的，我老婆也是比我高，已經很習慣從下往上對視的感覺啦！」兩人當時演完《歡迎光臨 二代咖啡》才二搭合作《牛車來去》演姐弟，個性相投的兩人默契滿分，如果三搭想演什麼，安心亞突發奇想表示「我希望能演他妹妹，感覺會是一個很突破的挑戰。」蔡昌憲則沒有設限，笑稱「不然演牛郎跟織女也可以。」

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

蔡昌憲在劇中頂著理工宅男的外型，實際上對咖啡的品味不俗，他透露「私下很喜歡喝咖啡，一天一到兩杯跑不掉，雖然沒有角色燦浩那麼專業，但大概知道水洗、日曬、深淺培的基本口感，算是略懂略懂。」他與主角鳳小岳私交甚篤，直呼這次除了能跟好朋友再次合作拍戲很開心，最幸福的事莫過於「每天去現場跟小岳點咖啡」。

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

被問到鳳小岳的咖啡實力，蔡昌憲力挺表示「小岳的拉花、味道跟比例簡直完美！手沖咖啡還可以選豆子，當時去片場真是太快樂了。」劇中各種咖啡風味映照著每個角色的人生故事，主角林哲熹與項婕如的感情也隨著相處後逐漸升溫，決定互相為對方研發一項新產品，發想過程中想盡辦法了解對方。

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》林哲熹與項婕如感情逐漸升溫。（圖／甲普國際媒體提供）

項婕如分享「我覺得過程很像一種戀愛實驗，依照對方的個性添加適合的食材。當時喝到第一口『鄭佳媛咖啡』真的有種被讀懂了的感覺，它不只是咖啡，更像是克平（林哲熹角色名）對佳媛（項婕如角色名）情緒的投射。」

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》林哲熹與項婕如感情逐漸升溫。（圖／甲普國際媒體提供）

林哲熹透露揣摩角色的心境「其實兩個人就是歡喜冤家，所以我會試著在每場戲裡找到『口是心非』的感覺，就是嘴巴上要跟對方鬥一下，但其實心裡並不是真的討厭對方，而是很享受那種陪伴的感覺。」

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》林哲熹與項婕如感情逐漸升溫。（圖／甲普國際媒體提供）

《歡迎光臨 二代咖啡》官方粉絲團最新釋出「幕後直擊-常客篇」花絮，二代咖啡的常客除了有說話刻薄的咖啡評論家李淳、寫劇本總是卡關的編劇夏于喬及愛女心切的媽媽方文琳，本週還加入咖啡宅男蔡昌憲、一心想要速成學咖啡的社長秘書安心亞，原本在公司毫無交集的兩人竟意外搭上線。

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

本劇卡司集結鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳、夏于喬、蔡昌憲、安心亞、曾莞婷、方文琳、林暉閔、江宏傑、謝瓊煖、單承矩、楊千霈、田中千繪、韓宜邦、那維勳、許乃涵、高英軒、夏和熙、藍鈞天、邵奕玫、劉書宏，以及台灣首位世界咖啡冠軍吳則霖等人，更多精彩人物也將持續揭曉。

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

▲安心亞在《歡迎光臨 二代咖啡》與蔡昌憲譜出長短腳之戀。（圖／甲普國際媒體提供）

《歡迎光臨 二代咖啡》每週日晚間8點東森戲劇台首播，當晚10點播出平台調整為：台灣大哥大MyVideo、中華電信MOD、Hami Video、緯來綜合台YouTube同步上架，當晚11點LINE TV上架；每週五晚間8點緯來綜合台播出。全劇共13集，各平台每週播出更新2集。

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安心亞, 蔡昌憲, 歡迎光臨 二代咖啡

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