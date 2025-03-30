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7.7強震重創瓦城！金馬導演趙德胤心繫家鄉　哀求：幫助緬甸渡過難關

記者蕭采薇／台北報導

緬甸28日發生規模7.7強震，震央位於曼德勒市（或稱瓦城）附近，導致當地大量建築倒塌。據當地政府及國際救援組織的初步評估，這次地震已造成至少數千人死傷，並且大量房屋與基礎設施受到重創。緬甸華僑導演趙德胤心繫家鄉，也在臉書呼籲：「您若有餘力，我們需要您的慈悲與良善。」

▲▼2016第53屆金馬獎，年度台灣傑出電影工作者趙德胤。（圖／本報資料照）

▲「金馬導演」趙德胤是緬甸華僑，心繫家鄉強震災情。（圖／資料照）

趙德胤是出身於緬甸的台灣電影導演，16歲時便移居臺灣求學，是電影圈中少數以緬甸為拍攝主題的導演。而本次強震的震央曼德勒市（瓦城），對於趙德胤也有非常重大的意義，他曾拍攝電影《再見瓦城》，不僅以此入圍金馬獎最佳影片和導演，也是男主角柯震東的轉型之作，柯震東更以此獲得第53屆金馬影帝的提名。

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緬甸的災後救援工作目前正在積極進行中，但由於當地基礎設施較為薄弱，救援行動面臨著諸多挑戰。當地政府已經呼籲國際社會提供援助，並開始組織物資和醫療隊伍前往災區。然而，由於災後情勢不穩，緬甸的援助行動仍然處於緊急狀態。

▲趙德胤 ,柯震東,吳可熙 出席《再見瓦城》首映會（圖／資料照）

▲趙德胤（中）曾以本次震央的「瓦城」為背景，電影《再見瓦城》也是柯震東（左）的轉型之作。（圖／資料照）

在此情況下，趙德胤也發出了公開呼籲，作為一名緬甸華僑，他對家鄉的情況感到深切的擔憂。趙德胤在臉書表示：「這二年來，家鄉緬甸近70%的地方，處於戰亂。 3月28日的嚴重地震，近二百萬人受到影響。地震時，孩子們正在上課⋯到現在為止，還有數不清的受困者，正在等待被救援。」

趙德胤接著表示：「其中，都是些窮苦無依的人。截止目前為止，傷亡已無法統計。您若有餘力，我們需要您的慈悲與良善。」呼籲幫助當地災民度過最困難的時期，並協助重建受損的家園。無論是透過物資援助還是精神支持，每一分努力都可能對受災人民的生活帶來極大改變。希望社會各界能夠共同攜手，幫助緬甸度過這場難關。

 

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