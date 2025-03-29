Toyz獄中蹭家寧！飲料店推「張家檸檬綠茶」業績漲2成　每天狂賣900杯

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級 CROWD」Andy日前和家寧撕破臉，指控10年新血全沒了，事後張媽甚至對Andy提告，掀起外界關注。而人還在獄中的Toyz看準商機，飲料店「拾汣茶屋」順勢推出「張家檸檬綠茶」、「清茶珍淑薈」，全台營業額翻倍以上，好有兼投資人的蹦闆笑說：「我基本上每天喝一杯！」

▲Toyz雖然在獄中，仍還是成功蹭到家寧風波 。（圖／翻攝自臉書）

Toyz飲料名暗諷家寧，大玩諧音梗，沒想到掀起許多網友喜愛，蹦闆表示飲料店是此事件最大受益者：「蹭到了！自從家寧事件發生之後，全台灣營業額翻兩倍以上，因為出了『張家檸檬綠茶』。」店長更透露每天至少賣出900杯起跳，跟以往相比業績直接翻倍，超狂！

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▲蹦闆爆飲料店業績翻倍。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

事實上，家寧18日曾透過律師發聲明，強調自己和Andy領相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益，自己也曾要求群海公司提供財務資料，但沒有得到回應。20日更首度露面拍片回應近期風波，4分鐘聲明曝光後，被部分網友吐槽咬字不清、內容空洞。27日她難得更新社群，上傳一段自拍化妝短片，並在文中附上8個表情符號，影片曝光後不久便引來網友撻伐，讓風波持續延燒。