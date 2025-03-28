韓媒坐不住了！點名金秀賢「不能再沉默」苦勸：事情已經太大條

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢陷入與未成年金賽綸交往的風波之餘，已故女星雪莉的親哥哥加入戰局，出面指控他與表哥李沙朗在2017年強迫妹妹拍攝電影《Real》裸戲，公開透過韓媒喊話要求給予回應，金秀賢現今處境可謂是「雪上加霜」、「四面楚歌」，就連先前遭質疑偏向他的主流韓媒們也開始坐不住，紛紛開始積極報導此次風波。

▲金秀賢陷入四面楚歌的處境。（圖／翻攝自金秀賢經紀公司IG）

韓媒《OSEN》28日以「已故金賽綸爆料→雪莉狙擊，金秀賢…局面已無法再靠沉默掩蓋」為題，撰寫了此次風波，直言「隨著金秀賢保持沉默，疑雲不斷堆積，爭議越演越烈，影響已經蔓延至他周圍的人。如今，金秀賢必須站出來，表明自己的立場」，並指出「金秀賢必須意識到，若繼續保持沉默，問題只會變得更加難以處理。」

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▲金賽綸、雪莉的家人陸續爆料。（圖／翻攝自雪莉、金賽綸IG）

金秀賢與公司本就因金賽綸家屬方的爆料被打得無力還擊，先是不認愛，後在家屬曝光親暱照後，改口說是在成年後才交往，家屬憤而提出未成年時期的交往證據，成年後才交往的說法已經站不住腳，如今雪莉哥哥又補上一記重擊，處境可謂更加艱難。

然而，未成年時期交往的證據曝光已經過了一天半的時間，金秀賢方仍保持沉默，緊接著雪莉哥哥28日下午的公開喊話，公司也僅擠出「正在確認中」的回應，截至目前為止，受他影響的除了GD的綜藝節目《Good Day》需重新剪輯、延播以外，Disney+新作《山寨人生》也決定延期上架，他還被爆料與金賽綸交往期間劈腿「2名知名女星」，導致多名女藝人被點名影射，遭受無妄之災，知名八卦媒體《Dispatch》更是因為疑似與金秀賢公司勾結，成了網友砲轟的對象。